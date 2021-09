Bắt Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Điện Biên cùng loạt cán bộ giáo dục

Ngày 23/9, Văn phòng Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Điện Biên đang điều tra vụ án vi phạm pháp luật xảy ra tại Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên và các công ty, đơn vị liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và hồ sơ tài liệu thu thập được, cơ quan điều ra xác định ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền thông đồng đấu thầu.

Các bị can Nguyễn Văn Kiên, Trịnh Mạnh Cường, Đinh Văn Hữu (từ trái qua)

Theo đó Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên (nhà thầu) và Công ty Cổ phần thẩm định giá BTCVALUE, Công ty TNHH tư vấn xây dựng T&C, Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Tây Đô thực hiện các hành vi vi phạm Luật Đấu thầu để cho Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên trúng 2 gói thầu cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Ngày 22/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 53 về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xảy ra tại Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên và các công ty, đơn vị có liên quan.

Cùng với đó, cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét người, nơi ở, nơi làm việc đối với 6 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

... Các bị can Nguyễn Quang Tuyến, Võ Thúc Chính, Mai Thanh An (từ trái qua)

Các đối tượng này gồm: Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên; Trịnh Mạnh Cường, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên; Đinh Văn Hữu, Giám đốc Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên; Nguyễn Quang Tuyến, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên; Võ Thúc Chính, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng T&C; Mai Thanh An, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Tây Đô.

Tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với 2 bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Nguyễn Quốc Việt, Thẩm định viên Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE; Hồ Thị Sáu, Giám đốc khối thẩm định III, Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE. Cả hai bị can đều đang là bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 22/9/2021, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với các bị can nêu trên.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đối với các bị can đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. Quá trình khám xét tiến hành thu giữ một số hồ sơ tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành công tác điều tra mở rộng vụ án và xác minh thu hồi triệt để tài sản bị thiệt hại.

