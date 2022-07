Bắt gặp bạn gái đang ôm nhân tình bên đường, anh chàng có hành động lạ khiến cô gái khóc nức nở

Những vụ đánh ghen thường có diễn biến gay cấn kịch liệt, thậm chí đổ máu vì tình. Thế nhưng mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh “đánh ghen” giữa phố khá lạ lẫm khiến dân tình xôn xao.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đoạn clip được chia sẻ cùng thông tin cho rằng: “Hình ảnh một đôi tình nhân ôm nhau trước mặt một người đàn ông được cho là chồng. Thay vì chửi mắng, người đàn ông nhẹ nhàng chạm hai gối xuống đất vái 1 vái, đứng dậy cúi người vái thêm 1 vái rồi mới phủi quần bỏ lại đôi tình nhân”.

Cụ thể trong đoạn clip, người đàn ông đang chứng kiến một đôi nhân tình ôm nhau trước mặt. Người đàn ông sau đó đã cúi rạp người, quỳ xuống vái lậy cặp đôi này.

Anh chàng cúi rạp người lạy cặp nhân tình đang ôm nhau trước mặt. (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó người này đứng lên và tiếp tục vái một lần nữa trước khi lên xe ô tô rời đi. Trong khi đó, cô gái vẫn quay lưng lại và ôm anh chàng kia.

Đến khi anh chàng vái lần thứ 2 thì cô gái mới quay lại, phát hiện và bật khóc ngồi xuống. Suốt quá trình xảy ra sự việc, người đàn ông còn lại chỉ ôm và động viên cô gái.

Trước khi rời đi, người đàn ông này cũng vái lạy thêm một cái. (Ảnh cắt từ clip)



Dù chưa rõ thực hư sự việc ra sao nhưng ngay sau khi thông tin trên và đoạn clip được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm, bàn tán xôn xao từ dư luận.

Đa số đều tỏ ra đồng tình với màn “đánh ghen” không bạo lực của nam thanh niên. Nhiều người cũng buông lời trách móc cô gái dù chưa rõ hoàn toàn sự việc.

Hiện những thông tin này vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

