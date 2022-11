Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ một khẩu súng tự chế

Ngày 11/11, nguồn tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đơn vị vừa bắt quả tang và khám xét nhà đối tượng Nguyễn Ái Q. (29 tuổi, trú tại thôn 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) phát hiện 51 viên hồng phiến và thu nhận 1 khẩu súng tự chế do người thân đối tượng giao nộp.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 8/11, qua công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Tống Tất Thắng (thuộc TDP 4 thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an thị trấn Phố Châu, Công an xã Sơn Long bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ái Q. đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ trên người Q. 4 viên hồng phiến cùng một số tang vật có liên quan.

Khám xét tại nơi ở của Nguyễn Ái Q. lực lượng chức năng phát hiện 51 viên hồng phiến.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Ái Q. lực lượng chức năng thu giữ thêm 51 viên hồng phiến và dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại cơ quan công an, Q. khai nhận, số ma túy trên là của đối tượng mua và tàng trữ để sử dụng.

Cũng tại buổi khám xét, người thân của đối tượng Q. cũng tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng hơi tự chế và một số lượng đạn chì.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

