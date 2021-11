Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Thông tin từ công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Quảng Xương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và bắt tạm giam đối tượng Đặng Công Hương (SN 1973, ở thôn Linh Hưng, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đặng Công Hương.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 0,304g Heroin và 0,969g Methamphetamine. Trước đó, tổ công tác của đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an huyện Quảng Xương và Công an thị trấn Tân Phong trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn thị trấn Tân Phong đã phát hiện xe taxi biển kiểm soát 36E - 001.28 đang đỗ bên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

...

Qua kiểm tra công tác đã yêu cầu kiểm tra tổ công tác đã phát hiện và thu giữ trong người Đăng Công Hương (là khách đi xe) 1 gói nilon có chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể (nghi là ma túy đá), 1 gói nilon có chưa chất rắn màu trắng dạng cục (nghi là heroin) và 2 gói nilon chứa 11 viên nén màu hồng (nghi là hồng phiến).

Quá trình đấu tranh, Hương khai nhận số tang vật nói trên đều là ma túy vừa được đối tượng này mua về để sử dụng.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: phapluatplus.vn