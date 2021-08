Bất chấp lệnh giãn cách xã hội, 9 thanh niên tụ tập trong homestay 'phê' ma túy

Ngày 17/8, Công an phường Tân An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 9 đối tượng về 2 hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16.

Trước đó, Công an phường Tân An kiểm tra hành chính homestay X.P., phường Tân An. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng số 6 có 9 thanh niên (2 nữ, 7 nam) đang tụ tập sử dụng ma túy đá. Qua test nhanh, cả 9 thanh niên đều dương tính với ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, căn phòng trên do T.T.T.M. (18 tuổi, trú phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) và L.N.H. (21 tuổi, trú tỉnh Bến Tre) thuê ở dài hạn. Trong thời gian TP Hội An thực hiện giãn cách xã hội, nhóm thanh niên rủ nhau tụ tập ở homestay để sử dụng ma túy.

Được biết, từ 6h ngày 31/7 đến 6h ngày 15/8, toàn TP Hội An thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Từ sau 6h ngày 15/8, địa phương này áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

