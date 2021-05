Bất chấp lệnh cấm tụ tập, 12 thanh niên tụ tập uống rượu, đánh bạc

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, lực lượng Công an cùng các cấp, các ngành đang nỗ lực triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch thì còn những người ý thức kém, bất chấp lệnh cấm tụ tập vẫn tổ chức uống rượu và đánh bạc ăn tiền.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 27/5, tại quán Game 93 thuộc xã Yên Trung (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) do Nguyễn Văn Quân (28 tuổi, ở thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung) làm chủ, Công an huyện Yên Phong kiểm tra, phát hiện 12 thanh niên tụ tập uống rượu, trong đó có 5 thanh niên đánh bạc ăn tiền. Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn 3 triệu đồng, 5 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Hiện Công an huyện Yên Phong đang hoàn tất đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định xử phạt hành chính 12 thanh niên trên về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, mỗi trường hợp 15 triệu đồng; đồng thời xử phạt hành chính 5 thanh niên đánh bạc.

Việc xử phạt nghiêm những trường hợp trên là bài học răn đe, góp phần ngăn chặn vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn