Bất chấp đại dịch Covid-19, công tử Trung Quốc kẹp 5 thiếu nữ trên xe

Theo Shanghaiist, đầu tuần này, một nam giới bị phát hiện lái chiếc xe máy điện chở 5 cô gái đi khắp thành phố Đông Quan. Anh chàng chở 3 cô ngồi sau, hai cô phía trước.

Sau khi đoạn video ghi lại cảnh tượng trên lan truyền trên mạng, công an địa phương đã mở một cuộc điều tra và cả 6 người sau đó đều bị bắt.

Người đàn ông, họ là Luo khai với cảnh sát rằng khi anh ta đang ở quán rượu thì 5 cô gái tới gần và nói cần phải đi rồi nhảy lên xe. Luo cho biết, không thể từ chối.

Hiện, anh chàng này phải đối mặt với một loạt cáo buộc gồm lái xe không giấy phép, chở quá tải và không đội mũ bảo hiểm.



Ngoài ra, Luo cũng không đeo khẩu trang vào thời điểm đi chung xe đông người tới vậy. Các cô gái cũng đeo khẩu trang nhưng không che miệng và mũi. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra tại đồn công an, tất cả sau đó đều đeo khẩu trang.

Tác giả: Hoài Linh

Nguồn tin: Báo VietNamNet