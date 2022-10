Bắt băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm chó

Tin Hà Tĩnh

Đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thuỷ - Trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp chó của người dân trên địa bàn, tại thời điểm bắt giữ cơ quan Công an thu giữ 6 con chó các loại.