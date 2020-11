Bão Vamco đổ bộ Quảng Bình - Thừa Thiên-Huế, miền Trung mưa lớn

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 6h sáng nay (15/11), tâm bão số 13 nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế với sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm.

Bão đã làm nhiều cây cổ thụ ở TP Huế bật gốc.

Dự báo bão số 13 trong các giờ tiếp theo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Theo dự báo, cơn bão số 13 có sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11 theo hướng Tây tây bắc, vận tốc 15 km/h và sẽ đi vào đất liền các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế.

Tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế, từ 23h đêm 14/11 đến 5h30 sáng nay (15/11), gió rất mạnh, mưa lớn.

Bão đi qua hàng loạt xe máy của người dân đổ la liệt bên vệ đường.

Sáng nay, mực nước trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) sẽ lên, mực nước trên sông Hương tiếp tục lên, các sông Quảng Nam xuống chậm.

Theo dự báo, trưa nay (15/11), mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc sẽ lên mức 4,0 m, dưới BĐ3 0,5 m; sông Hương tại Kim Long lên mức 2,8 m, dưới BĐ3 0,7 m. Đến sáng sớm mai (16/11), mực nước tại Kim Long xuống mức 2,6 m, trên BĐ2 0,6 m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức BĐ1, còn các sông Quảng Nam dao động ở mức BĐ1 và trên BĐ1.

