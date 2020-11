Bão số 13 đột ngột mạnh lên, giật cấp 17, cực kỳ nguy hiểm

Bão số 13 bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ hôm nay.



Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 4 giờ sáng nay, tâm bão trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế khoảng 390km về phía Đông, cách Quảng Trị khoảng 510km về phía Đông Đông Nam.

Bão số 13 tiếp tục mạnh lên với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão. Sức mạnh này tương đương với sức mạnh của bão số 9 (Molave) – một trong 2 cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua càn quét miền Trung cuối tháng 10. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, khi tiến gần bờ, bão số 13 sẽ không mạnh như bão số 9 nhưng vẫn rất nguy hiểm với cường độ khoảng cấp 10, giật cấp 13.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16 giờ chiều nay 14/11, tâm bão cách Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế khoảng 190km về phía Đông, cách Quảng Trị khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 12 đến 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần. Đến 4 giờ ngày 15/11, tâm bão trên vùng ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Do ảnh hưởng của bão số 13, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) ngày hôm nay (14/11) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 13-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 5-7m, vùng gần tâm bão 9-11m; biển động dữ dội.

... Bão VAMCO khi quét qua Philippines đã trở thành cơn bão gây nhiều thương vong nhất trong năm qua ở quốc đảo này.

Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, huyện đảo Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm và Hòn Ngư) có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; biển động rất dữ dội. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-1,0m, nguy cơ cao xảy ra ngập úng diện rộng ở các vùng trũng thấp ven biển, các đầm phá ven bờ.

Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Từ sáng và trưa nay (14/11), trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng ven biển có nơi cấp 10, giật cấp 12.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, bão gây gió mạnh trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam trở ra đến nam Nghệ An từ sáng ngày 14/11, thời gian có gió mạnh nhất từ trưa đến đêm 14/11 đối với các tỉnh từ Huế đến Quảng Nam và từ tối 14 đến sáng ngày 15 ở nam Nghệ An đến Quảng Trị.

Từ 14-16/11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm. Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa từ 50-150mm/đợt. Mưa lớn sẽ khiến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở Bắc và Trung Trung Bộ tăng cao trong hai ngày cuối tuần.

Bão số 13, hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành bão và được đặt tên quốc tế là VAMCO. Đây là một cơn bão mạnh, có đường đi và cường độ liên tục thay đổi, khó lường. Khi quét qua đảo Luzon, Philippines đã trở thành cơn bão gây nhiều thương vong nhất cho quốc đảo này trong năm nay.

Tác giả: Nguyễn Hoài



Nguồn tin: Báo Tiền Phong