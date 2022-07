Báo động tình trạng trẻ em đuối nước tử vong ở Hà Tĩnh dịp hè

Liên tiếp xảy ra đuối nước ở trẻ em

Tại địa bàn Hà Tĩnh, tính từ đầu năm đến nay ghi nhận 19 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước và con số này chắc chắn sẽ chưa dừng lại... Nhiều vụ đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian gần đây đã cướp đi mạng sống của hàng chục trẻ em, đang rung lên hồi chuông báo động.

Trẻ em là đối tượng rất dễ bị đuối nước. Ảnh minh họa.



Mới đây, ngày 23/6 tại xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên) lại xảy ra vụ đuối nước thương tâm, cướp đi quyền được sống của em L.H.L (14 tuổi, trú thôn Đông Mỹ). Em L. đang là học sinh lớp 8 tại trường THCS Đại Thành (xã Cẩm Thành).

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 22/6, em L. cùng nhóm bạn khoảng 4 người rủ nhau ra kênh chính Kẻ Gỗ để tắm. Trong lúc tắm, nhóm bạn này thay nhau nhảy từ trên bờ kênh xuống nước để nô đùa. Khi mọi người lên bờ thì mới phát hiện L. chưa nổi lên nên đã hô hoán cầu cứu.

Nhận được tin báo, người dân thôn Đông Mỹ cùng chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt để tìm kiếm. Khoảng 18h cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nữ sinh đang bị vướng ở dưới lòng kênh. Được biết, em L. đang ở cùng bố và ông bà nội, mẹ đi làm công ty ở tỉnh Bắc Ninh.

Sau 1 ngày, sáng 24/6, một vụ đuối nước thương tâm cướp đi mạng sống của của nam sinh T.M.T (15 tuổi, trú xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân). Trước đó, vào lúc hơn 17h ngày 23/6, em T. (chuẩn bị vào học lớp 10) cùng một số trẻ em trong thôn ra tắm ở bãi biển gần nhà. Trong lúc đang tắm, không may T. bị sóng đánh cuốn trôi rồi mất tích. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của em T. cách khu vực gặp nạn khoảng 700m.

Bãi biển nơi em T. gặp nạn.



Mới đây nhất, chỉ trong vòng 2 ngày xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 em học sinh tử vong thương tâm.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 13/7, em D.V.S. (16 tuổi, trú tại thôn Đồng Khánh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và nhóm bạn gồm 6 người trú cùng thôn rủ nhau ra hồ chứa nước thuộc khu vực Bàu Mưng để tắm.

Khi nhóm bạn lên bờ để chuẩn bị ra về thì phát hiện em D.V.S. đang chới với dưới nước nên nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, do nước sâu nên em S. bị chìm dần và mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng lực lượng công an và người dân nhanh chóng tiến hành tìm kiếm thi thể em S. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể em S. ở giữa lòng hồ.

Được biết, D.V.S. đang là học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn. Thi thể nam sinh đã được lực lượng chức năng tiến hành bàn giao cho gia đình để mai táng.

... Hồ nước nơi 2 cháu bé gặp nạn.

Trước đó 1 ngày, vào khoảng 13h ngày 12/7, hai bé gái là T.T.T.N. (5 tuổi) và N.T.C. (7 tuổi) cùng trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà) rủ nhau ra phía hồ nước trước nhà để chơi.

Trong lúc vui đùa, do không để ý nên hai cháu bị trượt chân xuống chỗ nước sâu. Lúc này, chị gái của cháu N. ở trong nhà nhìn thấy nên đã hô hoán. Phát hiện sự việc, gia đình và người dân nhanh chóng đưa hai cháu lên bờ để sơ cứu nhưng đã quá muộn.

Cần sớm có giải pháp ngăn chặn

Những tai nạn thương tâm liên tiếp cướp đi sinh mạng của trẻ em một lần nữa gióng lên những hồi chuông báo động về đuối nước. Trẻ em bị đuối nước đã trở thành nỗi ám ảnh day dứt đối với phụ huynh, giáo viên và các cơ quan chức năng về quản lý, bảo vệ trẻ em trong mùa hè.

Mặt khác, ở độ tuổi hiếu động, nhiều em có tâm lý ham chơi, ưa mạo hiểm nên đã trốn gia đình đi tắm sông, tắm suối, đùa nghịch ở ngay cả những địa điểm thường xuyên xảy ra đuối nước và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tại các địa phương vùng sâu, xa, khu vui chơi dành cho trẻ em rất ít, các nhà văn hóa hầu như chỉ để phục vụ hội họp của thôn, xóm… Trong khi số hồ bơi an toàn, đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu vui chơi và học tập kỹ năng bơi lội, phòng chống tai nạn đuối nước còn rất hạn chế.

Hà Tĩnh là địa phương có số lượng ao, hồ khá lớn, mỗi dịp nghỉ hè, các em học sinh thường hay rủ nhau đi tắm, nô đùa sông suối. Vì vậy, nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Theo thống kê, tại Hà Tĩnh hằng năm đều có các trường hợp trẻ em tử vong thương tâm do đuối nước, thậm chí có nhiều trẻ biết bơi nhưng vẫn tử vong do bơi tại khu vực nước sâu nguy hiểm.

Nhiều đơn vị cũng đã tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng chống đuối nước cho trẻ em.



Tháng 3/2022, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022, trong đó, phòng chống tai nạn đuối nước là một trong những vấn đề được tập trung chỉ đạo thực hiện.

Ngay sau khi văn bản được ban hành, các địa phương, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc rất tích cực, nhiều hoạt động phòng, chống tai nạn ở trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước được triển khai như: dạy bơi, học bơi, trang bị kỹ năng cứu đuối tại các địa phương Hương Khê, Hương Sơn, Thạch Hà, Đức Thọ...; cắm biển cảnh báo phòng đuối nước tại các khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao của đoàn thanh niên các đơn vị Vũ Quang, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh...

Cùng với việc tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ, các địa phương cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, cảnh báo về thực trạng đuối nước; tiến hành khảo sát, đặt biển cảnh báo tại những khu vực sông suối dễ xẩy ra đuối nước v.v… từ đó góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ.

Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra và hạn chế trẻ tử vong do đuối nước đến mức thấp nhất, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành chức năng, các tổ chức xã hội, đoàn thể, gia đình và nhà trường để xây dựng một môi trường an toàn cho trẻ. Bên cạnh đó, đối với các bậc phụ huynh, cần nâng cao ý thức quản lý, không để các em tự do tắm sông, biển, ao hồ mà không có người lớn đi cùng trông nom.

Ngoài ra, các nhà trường cũng cần quan tâm dạy kỹ năng bơi cho trẻ như một chương trình bắt buộc. Hy vọng, những nỗ lực của các cấp, các ngành, cùng với các nhà trường và các bậc phụ huynh, thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ giảm tối đa tình trạng trẻ em bị đuối nước thương tâm.

Tác giả: Nguyễn Sơn

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn