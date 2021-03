Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương nước khi đi tập thể dục

Theo thông tin từ Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được người dân phát hiện khi đi tập thể dục.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h ngày 28/3, người dân đi tập thể dục buổi sáng phát hiện một nam giới tử vong bên cạnh chiếc xe đạp dưới chân cầu tạm trước địa chỉ 311/11 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh nên đã nhanh chóng trình báo đến cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông.

...



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt sau đó phong tỏa khám nghiệm hiện trường.Nạn nhân khoảng 30 tuổi. Đến 7h30 cùng ngày, thi thể người đàn ông được lực lượng chức năng đưa về nhà xác.

“Nguyên nhân ban đầu được xác định do nạn nhân tự ngã xuống kênh khi đi xe đạp qua cầu”, một cán bộ công an cho biết. Hiện, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Nhật Quang

Nguồn tin: Pháp Luật Plus