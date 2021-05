Bàng hoàng phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại tiệm spa

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đơn vị đang vào cuộc điều tra vụ việc một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại một tiệm spa trên đường D1 thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 20h30 tối nay (8/5), tại thời điểm trên, không thấy anh A. ra khỏi tiệm, gọi không nghe trả lời nên hàng xóm trình báo lực lượng chức năng hỗ trợ để phá cửa vào trong thì phát hiện nạn nhân chết trong tư thế treo cổ.

Nam thanh niên được phát hiện tử vong trong tình trạng treo cổ tại tiệm Spa (ảnh minh họa).

Công an TP Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, hiện trường nơi xảy ra sự việc nạn nhân mới đến thuê cùng người yêu để mở tiệm spa. Trước đó, 2 người có xảy ra cãi vãi. Khi người yêu bỏ đi thì nạn nhân ở ki ốt rồi khóa trái cửa, treo cổ. Đến 21h cùng ngày, công an vẫn đang lấy lời khai nhân chứng, phong tỏa lối ra vào dãy trọ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Quảng Long

Nguồn tin: Pháp Luật Plus