Bán xe cũ qua mạng, lừa chủ gara ô tô 2,7 tỷ đồng

Công an Hà Tĩnh sáng 15/1 thông tin vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Nhật Linh (SN 1994, trú xã Quảng An, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an cho hay thủ đoạn của đối tượng Hoàng Nhật Linh tưởng đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ, lừa chủ gara mua xe cũ, sau khi nhận tiền thì lập tức "không cánh mà bay".

Cụ thể, đối tượng này làm nghề mua bán ô tô cũ tại TP.HCM. Tháng 4/2021, thông qua các nền tảng mạng xã hội, thanh niên này kết bạn, chào bán xe ô tô cũ cho 2 anh Nguyễn Duy Hân, Nguyễn Duy Trình - đồng chủ xưởng sửa chữa ô tô tại TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).

Hoàng Nhật Linh chỉ trong vòng hơn 10 ngày lừa 2 ông chủ gara hơn 2,7 tỷ đồng



Tháng 12/2021, 2 ông chủ gara vào TP.HCM gặp Linh, giao dịch thành công mua 4 ô tô cũ từ đối tượng. Tiền bạc sòng phẳng, hàng nhận nhanh gọn, 2 khổ chủ hết sức phấn khởi vì gặp được mối buôn bán tốt, nguồn xe chất lượng, làm ăn hết sức... uy tín.

...

"Ngày vui ngắn chẳng tày gang", đen đủi cho 2 ông chủ gara, Linh thời gian này "bể nợ" khi tham gia đánh bạc trên mạng. Bí quá hóa liều, đối tượng tìm cách lừa đảo 2 vị khách hàng từ miền Trung.

Nghĩ là làm, Linh gửi hình ảnh, thông tin xe cho các nạn nhân để chào bán, cam kết trong vòng 3 ngày sẽ hoàn thiện mọi thủ tục rồi gửi ô tô ra Hà Tĩnh cho các khổ chủ. Đã 1 lần giao dịch thành công nhanh gọn, tin tưởng phong cách làm ăn "uy tín" của Linh, 2 ông chủ gara chỉ từ ngày 8/12 - 20/12/2021 không cần vào TP.HCM xem xe, mạnh dạn chuyển cho thanh niên trẻ hơn 2,7 tỷ đồng để mua 12 xe ô tô cũ đủ chủng loại.

Linh sau khi lừa đảo trót lọt đã sử dụng số tiền đó để trả nợ, tiếp tục tham gia đánh bạc trên mạng. Hai nạn nhân khốn khổ nhiều lần thúc giục giao xe bất thành, biết bị lừa tức tốc có đơn tố cáo đến nhà chức trách.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn