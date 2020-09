Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới Tỉnh ủy Thái Nguyên, Hà Nam, Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thanh Hải trao quyết định cho ông Trịnh Việt Hùng và Đại tá Bùi Đức Hải (Ảnh: Báo Thái Nguyên)



Sáng 1/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh về công tác tổ chức nhân sự. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo Quyết định số 2319 ngày 26/8/2020 của Ban Bí thư, chuẩn y ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Quyết định số 2327 ngày 31/8/2020 của Ban Bí thư, chỉ định Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại tá Lê Khắc Thuyết nhận quyết định (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Chiều cùng ngày 1/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tới dự và trao quyết định, có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng.

...

Theo Quyết định số 2326-QĐNS/TW ngày 31/8/2020 của Ban Bí thư, chỉ định Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, ngày 26/6, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thay Đại tá Võ Trọng Hải được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Quốc Hùng (Ảnh: CA Hà Nam)

Cũng trong dịp này, hôm 27/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam tổ chức công bố, trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Cụ thể, Ban Bí thư chỉ định Đại tá Nguyễn Quốc Hùng tham gia Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Tác giả: Nam Linh



Nguồn tin: Báo Thời Đại