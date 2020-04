Bạn bè xóa ảnh, im lặng khi vợ chồng Dương Đường bị bắt

Vợ chồng Dương Đường.



Đi làm từ thiện chỉ là bình phong?

Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến bà Nguyễn Thị Dương - Giám đốc Công ty BĐS Đường Dương và người chồng Nguyễn Xuân Đường (biệt danh Đường Nhuệ).

Bà Dương quê ở xã An Ninh (huyện Tiền Hải, Thái Bình). Theo một cán bộ địa phương, bà này từng có một đời chồng sau đó ly hôn, giữa hai người không có con riêng. Năm 2003, bà Dương lập gia đình với ông Nguyễn Xuân Đường (quê ở xã Nam Cao, huyện Kiến Xương). Cả hai chuyển lên TP Thái Bình sinh sống, bắt đầu từ đây bà Dương nổi lên là người giàu có.

Nữ đại gia còn thường xuyên đăng lên mạng xã hội ghi lại những hoạt động từ thiện. Nguyễn Thị Dương còn được cho là chu cấp đều đặn hàng tháng 200.000 đồng + 10kg gạo/suất cho nhiều người ở huyện Tiền Hải, Vũ Thư, Đông Hưng… Bà Dương cho biết mình đã xây được 7 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 50 – 70 triệu đồng…

Vợ chồng Dương Đường nổi tiếng về "độ chịu chi".

Tuy nhiên, tại quê nhà, nữ đại gia số lần Dương trao quà rất ít ỏi. Theo chủ tịch UBND xã An Ninh, bà Dương có 2 lần về xã làm từ thiện, mỗi lần chỉ trao 4-5 suất quà, mỗi suất chỉ có giá khoảng 300.000 đồng.

Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu nhận định: “Những việc mà ổ nhóm tội phạm 'Dương, Đường' ở Thái Bình đã làm nhân danh vì cộng đồng đi phát từ thiện có thể là hoạt động tạo bình phong, vỏ bọc, nhằm che chắn cho hành vi phạm tội trong thế giới ngầm".

Ông Hiếu lý giải, trong quá trình hoạt động, nhằm tạo dựng các mối quan hệ với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước để thuận lợi trong công việc làm ăn, hay để che giấu đi những hoạt động phạm tội trong thế giới ngầm, chúng cần những bộ mặt "sạch sẽ". Khi đó, không gì dễ dàng hơn là việc tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Do những người được hưởng lợi lên tiếng ca ngợi, một mặt chúng vừa thể hiện mình là người có trách nhiệm với xã hội, nhanh chóng tạo được thiện cảm, lòng tin với cộng đồng, mặt khác vừa khuếch trương thanh thế, mở ra nhiều quan hệ mới để quay trở lại hỗ trợ công việc của mình.

Bạn bè xóa ảnh, lảng tránh?

Vợ chồng Dương Đường nổi lên với độ chịu chi khi trả cát xê lên tới 450 triệu đồng cho một ca sĩ về hát mừng sinh nhật mình từ nhiều năm trước. Bữa tiệc tại gia đình, vợ chồng này cũng mời tới 50 diễn viên, ca sĩ. Thậm chí “kết nghĩa” cùng người nổi tiếng.

Tuy nhiên, theo một thông tin trên mạng chia sẻ, sau khi thông tin bà Dương bị bắt giữ được đăng tải nhiều trên báo chí, một số bạn bè, anh em “xã hội” của cả hai đã để lại lời động viên trên trang của Đường Nhuệ. Đáp lại, ông này chỉ im lặng hoặc like. Có "đàn em" còn dành lời khen cho "đàn anh" có vẻ ngoài phong độ.

Tuy nhiên, sau khi cơ quan công an ra quyết định truy nã và bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Đường thì bạn bè, anh em của đại gia này im hơi lặng tiếng.

Thậm chí có người hâm mộ còn phát hiện ra diễn viên T.Nh âm thầm xóa hết những hình ảnh chụp cùng Đường Nhuệ trên trang mạng facebook cá nhân của mình. Trong một đoạn video mới nhất mà diễn viên này đăng tải trên mạng xã hội, một người vào bình luận nhắc tới Đường Nhuệ thì nam diễn viên không phản hồi, mặc dù bình luận khác thì vẫn trao đổi bình thường.

Một số diễn viên trước đây thường chia sẻ dự án phim với Đường Nhuệ ... thì nay không có một lời chia sẻ liên quan đến sự việc "người anh" bị bắt. Hay một số “giang hồ mạng” trước đây thường tương tác với Đường Nhuệ nay cũng “miễn bình luận”.

Trước đó, ngày 7/4/2020, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích" đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình). Cùng bị khởi tố với Dương còn có Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992) trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình và Phạm Ngọc Quý (SN 2003) trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định do mâu thuẫn trong việc gửi hàng hóa, nhóm người này đã hành hung nhân viên công ty xe khách Phúc Cường gây thương tích 14%.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, chồng Nguyễn Thị Dương) để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Xuân Hòa (SN 1976, trú tại khu Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Đào Văn Bằng (SN 1986, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích".

Tác giả: H.Bắc (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo PLVN