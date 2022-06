Bấm biển số xe máy ngũ quý 9, nam thanh niên được trả 700 triệu đồng

Trước thông tin trên, chia sẻ với PV, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, anh T. (ở Sóc Sơn) là người may mắn bấm trúng biển số 29S6- 999.99 cho chiếc xe máy Honda Super Cub sản xuất năm 2022 vào ngày 2/6 tại trụ sở Công an xã Phú Minh.

Theo vị đại diện này, đây là biển số được bấm ngẫu nhiên và công an xã đã bàn giao biển số cho anh T.

Sau khi bốc trúng biển số ngũ quý 9, anh T. được nhiều người hỏi mua lại. Ảnh: H.Q.

...



Sáng 3/6 chia sẻ với PV, anh T. cho biết, ngày 2/6 anh đến trụ sở Công an xã Phú Minh đăng ký cho chiếc xe máy Honda vừa mới mua để lấy phương tiện đi làm.

Theo anh T. chiếc xe máy Honda Super Cub sản xuất năm 2022 được anh mua và đăng ký mất gần 100 triệu đồng. Sau khi anh T. bấm được biển số ngũ quý 9 đã có rất nhiều người liên hệ hỏi mua lại.

“Có người trả giá cho chiếc xe này cao nhất là 700 triệu đồng nhưng tôi không bán. Tôi định mua chiếc xe này để đi làm nhưng may mắn bấm trúng biển đẹp nên sẽ để ở nhà trưng bày làm kỷ niệm chứ không đi nữa”, anh T. cho hay.

Tác giả: Hồng Quang



Nguồn tin: zingnews.vn