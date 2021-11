Bài toán tháo gỡ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Cầu Treo

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) có vai trò vị trí hết sức quan trọng đối với sự phát triển KTXH của tỉnh Hà Tĩnh, là cửa ngõ ngắn nhất để các nước Lào, Đông bắc Thái Lan xuất nhập hàng hoá qua cảng Vũng Áng. Trong 2 năm trở lại đây, hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chịu tác động xấu từ dịch COVID-19 và giảm sâu sau khi nhiều tỉnh, thành trên cả nước áp dụng các biện pháp mạnh phòng, chống dịch.

Xây dựng kế hoạch ứng phó linh hoạt

Song song với công tác phòng chống dịch COVID-19, Hải quan Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp để kịp thời xử lý những vướng mắc trong bối cảnh dịch. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tập trung các nhóm giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành để tăng thu ngân sách cho địa phương.

Cục Hải quan Hà Tĩnh, Chi cục Hải Quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã tuyên truyền cho tất cả người dân, doanh nghiệp, hành khách xuất nhập cảnh hiểu rõ về tình hình dịch bệnh theo đúng những thông tin, khuyến cáo chính thức từ Bộ Y tế. Tất cả người dân, doanh nghiệp, hành khách xuất nhập cảnh đều phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tại cửa khẩu để tiến hành các biện pháp phòng chống dịch như: Khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang,…

Các phương tiện vận tải qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đều phải đổi tài, đổi lái đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Các cấp từ cục đến các chi cục đều thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19. Song hành với thành lập tổ hỗ trợ doanh nghiệp, các bộ phận này có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch ứng phó để xử lý các vấn đề phát sinh, xây dựng kịch bản chi tiết theo từng cấp độ để ứng phó với dịch COVID-19, không để bị động, bất ngờ khi phát sinh tình huống dịch bệnh.

Ông Phạm Xuân Hoài, Công ty vận tải Hoành Sơn (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) chia sẻ: "Dịch COVID-19 bùng phát khiến Công ty Hoành Sơn chúng tôi gặp không ít khó khăn. Bởi khi hàng hóa về đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo quy định thì tất cả phải hạ tải và đổi lái xe. Tuy nhiên các cơ quan chức năng như Hải quan, Biên phòng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nên việc thông quan, đổi lái xe cũng không mất thời gian...".

"Thực hiện các biện pháp phòng dịch (đổi lái xe, test COVID-19, mặc đồ bảo hộ....) làm cho chi phí hoạt động tăng cao, quỹ lương gấp 3 lần so với trước dịch do phải duy trì 2 đội lái xe ở hai nước Việt Nam và Lào. Tăng cường đội ngũ quản lý để thực hiện công tác bàn giao xe ở 2 đầu cửa khẩu; thực hiện các biện pháp phòng dịch cũng làm gia tăng thêm gánh nặng chi phí. Rất may khi các cơ quan chức năng đã có những giải pháp kịp thời để hỗ trợ doanh nghiệp như tạo điều kiện làm việc trong và ngoài giờ, cải cách thủ tục hành chính, linh động xử lý tình huống nhằm ưu tiên giải phóng hàng hóa và phương tiện", đại diện công ty VILACONIC cho biết.

Theo ông Nguyễn Hồng Linh, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh, đơn vị này đã chỉ đạo cơ sở bám các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về công tác phòng dịch COVID-19; đồng thời cũng tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa được thuận lợi. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm đã cho tín hiệu hết sức khả quan. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 234,7 triệu USD, thu NSNN 304,33 tỷ đồng, đạt 202,88% so với chỉ tiêu được giao (150 tỷ đồng) và tăng 286,21% so cùng kỳ năm 2020.

"Vượt khó" tăng trưởng hơn cùng kỳ năm 2020

Theo báo cáo mới nhất của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK), phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh (XNC), hành lý của hành khách được Chi cục triển khai thực hiện quyết liệt song song với việc áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hành khách, người dân, vừa chống dịch hiệu quả.

Tổng số tờ khai hàng hóa đã làm thủ tục XNK từ đầu năm: 5.081 tờ khai, tăng 66,32% so cùng kỳ năm 2020 (3.055 tờ khai). Tổng số tờ khai hàng quá cảnh đã làm thủ tục từ đầu năm: 911 tờ khai, tăng 128,32% so với cùng kỳ năm 2020 (399 tờ khai).

Tổng số doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan: 271 doanh nghiệp, giảm 2.17% so cùng kỳ năm 2020. Tổng kim ngạch XNK đạt triệu 211,05 triệu USD, tăng 99,49% so với cùng kỳ năm 2020.

Phương tiện vận tải xuất nhập cảnh từ đầu năm đạt 46.807 lượt (tăng 4,94 % so với cùng kỳ năm 2020), trong đó xuất cảnh là 23.460 lượt (tăng 7,61% so với cùng kỳ năm 2020); nhập cảnh 23.347 lượt (tăng 2,38% so với cùng kỳ năm 2020).

So cùng kỳ năm 2020, tổng kim ngạch XNK 6 tháng đầu năm 2021 có sự tăng mạnh 99,49% so với cùng kỳ năm 2020 và số tờ khai được làm thủ tục cũng tăng 66,32% so cùng kỳ năm 2020.

Mặc dù dịch COVID-19 bùng phát trở lại nhưng đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch. Áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả và những chính sách bám sát thực tiễn vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa XNK, vừa chống dịch hiệu quả như đổi lái xe hay đổi phương tiện chở hàng đã làm giảm đáng kể những tác động tiêu cực của dịch bệnh lên hoạt động kinh doanh XNK của cộng đồng doanh nghiệp. Chính vì vậy, kim ngạch xuất nhập khẩu khẩu cũng như số lượng tờ khai được làm thủ tục tăng mạnh.

Hàng hóa XNK được kiểm tra nghiêm ngặt khi qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Ông Lê Minh Đức, Chi cục Trưởng Chi cục Hải Quan Cầu Treo thông tin, đối với kim ngạch xuất khẩu, phần lớn kim ngạch các mặt hàng đều tăng so cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là các mặt hàng như gạch, sắt thép các loại, tro bay tăng mạnh làm cho kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước. Đối với kim ngạch nhập khẩu, hầu hết kim ngạch các mặt hàng đều tăng so với cùng kỳ năm trước các mặt hàng như gỗ, nước tăng lực, quặng, điện tử điện lạnh tăng mạnh là nguyên nhân chính giúp kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước.

"Để đối phó với diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các đơn vị kịp thời cập nhật thông tin về các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động XNK và hành khách XNC nắm được các quy định mới trong phòng, chống dịch.

Ngoài ra, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao, đơn vị đã kịp thời trang bị đầy đủ máy móc, dụng cụ, trang thiết bị phòng dịch cho cán bộ trong cơ quan; phối hợp các lực lượng chức năng tại cửa khẩu kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và kịp thời, chủ động xử lý các tình huống phát sinh... để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia các hoạt động thông quan hàng hóa", ông Đức cho biết thêm.

Trước đó, tại buổi làm việc với các sở, ngành về khảo sát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để mở rộng mặt bằng, nâng cấp hạ tầng Cửa khẩu Cầu Treo đáp ứng yêu cầu phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã nhấn mạnh: "Cửa khẩu Cầu Treo có vai trò vị trí hết sức quan trọng đối với sự phát triển KTXH của tỉnh Hà Tĩnh, là cửa ngõ ngắn nhất để các nước Lào, Đông bắc Thái Lan xuất nhập hàng hoá qua cảng Vũng Áng. Cầu Treo được đầu tư để phát triển, đi lại thuận lợi thì kéo theo Vũng Áng và các khu du lịch biển, buôn bán thương mại của tỉnh phát triển. Vì vậy, bên cạnh yếu tố hạ tầng, thì yếu tố con người, về cải cách hành chính, tạo thông thoáng, thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, người dân XNK, XNC qua cửa khẩu là rất quan trọng".

Tác giả: Hồ Thắng – Quốc Hoàn

Nguồn tin: ANTT/NĐT