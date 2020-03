Bài hát phòng chống COVID-19 của Việt Nam được khen trên sóng truyền hình Mỹ

Phần nhắc đến ca khúc Ghen cô Vy trong chương trình Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Hôm 1-3, khi nhắc đến Ghen cô Vy trong chương trình Last Week Tonight, diễn viên hài John Oliver nói: "Việt Nam là quốc gia điển hình trong việc phòng dịch COVID -19 nhanh chóng và thành công. Trong đó, quốc gia này đã cung cấp thông tin đáng tin cậy về cách phòng chống sự lây lan của dịch bệnh thông qua video hướng dẫn vệ sinh đúng cách".

Sau đó, MV sôi động của ca khúc Ghen cô Vy được phát sóng cùng phần phụ đề tiếng Anh khá chuẩn xác. "Cùng rửa tay xoa xoa xoa đều. Hạn chế đưa tay lên mắt mũi miệng. Và hạn chế đi ra nơi đông người", giai điệu ca khúc khiến MC John Oliver nhún nhảy thích thú và hét lên "Tuyệt, tuyệt".

MC này cũng cho biết ca khúc Ghen cô Vy đã trở thành hiện tượng mạng xã hội, thu hút giới trẻ quay video nhảy theo giai điệu.

John Oliver phấn khích với giai điệu của Ghen cô Vy - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Last Week Tonight with John Oliver (gọi tắt là Last Week Tonight) là chương trình nửa trò chuyện nửa thông tin do diễn viên hài John Oliver dẫn.

Chương trình được phát trên kênh HBO. MC John Oliver đã dành toàn bộ thời lượng cho số phát sóng hôm 1-3 để đưa tin và thảo luận về dịch bệnh COVID-19.

Ghen cô Vy là dự án sáng tạo do Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (thuộc Bộ Y tế) hợp tác với nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Min và ca sĩ Erik. Qua dự án, nhóm thực hiện muốn tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho cộng đồng để chung tay chống dịch COVID-19.

Ca khúc Ghen Cô Vy (Nioel, Khắc Hưng, Min, Erik)

"Trong thời khắc quan trọng chiến đấu với dịch bệnh, chúng tôi mong ca khúc có thể truyền thêm lửa và bớt chút căng thẳng cho những chiến sĩ tuyến đầu của cuộc chiến - Bộ Y tế giải thích việc thực hiện ca khúc - Đó là đội ngũ chuyên gia, các y bác sĩ, các nhân viên y tế và hàng triệu người lao động, những người ở tiền tuyến tiếp xúc và đấu tranh hằng ngày với dịch bệnh".

Thêm vào đó, Ghen cô Vy cũng góp phần tuyên truyền đến cộng đồng hãy cùng nhau chủ động thực hiện các thói quen phòng bệnh và lan tỏa những điều tử tế, tốt đẹp để chiến thắng dịch bệnh.

