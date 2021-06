Bác tin đồn Đại uý công an phường phát tán clip "nóng" của nữ diễn viên

Hình ảnh video của nữ diễn viên được đăng tải trên mạng xã hội

Liên quan đến vụ nữ diễn viên "Về nhà đi con" bị lan truyền clip "nóng" trên mạng xã hội, ngày 1/6, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Hà Nội đang xác minh, làm rõ người tung clip "nóng" của chị V.T.A.T (SN 1998, tạm trú phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) lên mạng xã hội.

Trước thông tin xuất hiện trên mạng xã hội với nội dung "Đại uý Công an phường Trung Hoà đã phát tán clip 8 phút của A.T, để xem Công an TP. Hà Nội xử lý việc này thế nào", lãnh đạo Công an TP. Hà Nội khẳng định đây là tin đồn thất thiệt, sai sự thật.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội vẫn đang tiếp tục rà soát, xác minh người tung clip nói trên lên mạng xã hội. Về việc người tung tin đồn thất thiệt có nội dung trên, Công an TP. Hà Nội sẽ xác minh và xử lý theo quy định.

...

Trước đó, ngày 27/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip có độ dài khoảng 8 phút ghi lại cảnh nhạy cảm của một cặp đôi. Cư dân mạng ngay sau đó đã nhận định cô gái trong clip là chị V.T.A.T, một hot girl 9x nổi tiếng, từng tham gia đóng phim "Về nhà đi con" và từng đăng ký thi Hoa Hậu Việt Nam vào năm 2020.

Sau đó, chia sẻ trên báo chí, chị T. xác nhận, clip riêng tư của chị bị phát tán khiến chị hoảng loạn và áp lực, từng định tự tử.

