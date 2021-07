Ba học sinh tử vong thương tâm khi thả diều

Ba em học sinh đi thả diều, không may bị té xuống hồ đuối nước thương tâm (Ảnh minh họa).

Tối 6/7, ông Đào Minh Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận An (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong thương tâm.

Ba học sinh tử vong gồm: em N.M.K (học sinh mẫu giáo), N.T.T (học sinh lớp 4), N.G.H (học sinh lớp 4, cùng trú tại thôn Thuận Sơn, xã Thuận An).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h chiều cùng ngày, ba học sinh K. T. và H. rủ nhau đi chơi thả diều tại khu vực Công ty cổ phần cà phê Thuận An (thuộc thôn Thuận Sơn, xã Thuận An). Trong lúc thả diều không may rớt xuống hồ nước của công ty này đuối nước thương tâm.

...

Sự việc sau đó được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Đến khoảng 16h, thi thể ba cháu được tìm thấy đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Thuận An đã đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Báo Giao Thông