Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông, cảnh báo mưa tới 600 mm ở miền Trung và Tây Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 12-10, một vùng áp thấp hình thành trên khu vực giữa Biển Đông. Hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,0-14,0 độ Vĩ Bắc; 116,5-118,5 độ Kinh Đông.

Vị trí trung tâm vùng áp thấp và hướng di chuyển - Nguồn Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia



Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 13-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc; từ 114,0 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 3-5 m. Biển động mạnh.

...

Cảnh báo trong khoảng từ đêm 13 đến 16-10, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và gió Đông hoạt động mạnh, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-500 mm, có nơi trên 600 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở các khu vực cảnh báo mưa lớn trên.

Thiên tai khiến 139 người chết, thiệt hại hơn 5.100 tỉ đồng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết tính từ đầu năm tới nay (12-10), trên cả nước đã xảy ra 4 cơn bão; 1 cơn áp thấp nhiệt đới; 206 trận mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; 197 trận dông lốc, sét; 82 vụ sạt lở bờ sông; 226 trận động đất; 9 trận gió mạnh trên biển và 2 đợt rét đậm, rét hại. Từ đầu năm 2022 đến nay, thiên tai đã khiến 139 người chết, mất tích, 211 người bị thương; 630 nhà sập, 15.729 nhà hư hỏng, tốc mái; 247.460 ha lúa, hoa màu và 44.795 ha cây trồng khác ngập úng, thiệt hại... tổng thiệt hại ước tính trên 5.167 tỉ đồng.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động