Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông đã mạnh lên thành bão Côn Sơn

Chiều nay, tâm bão Conson có tọa độ khoảng 10,8 độ vĩ Bắc và 126,8 độ kinh Đông.

Hiện cơn bão này đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 20km/giờ. Dự báo khoảng đêm ngày 8-9, bão sẽ vượt qua Philippines, đi vào Bắc biển Đông trở thành cơn bão số 5, gây mưa to trên đất liền.

Trước đó, trong sáng 6-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 độ vĩ Bắc và 127,5 độ kinh Đông, thuộc phía Đông miền Trung Philippines, hoạt động ở cấp 7, giật cấp 9 và có xu hướng mạnh lên thành bão.

...

Dự báo, cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, vượt qua miền Trung Philippines, đi vào Biển Đông gần cuối tuần này. Sau khi đi vào Biển Đông, bão sẽ hút gió mùa Tây Nam ở Nam bộ hoạt động mạnh, nên mưa gió sẽ gia tăng ở Nam bộ và Trung bộ trong những ngày tới.

Còn theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn quốc gia, tối và đêm qua 5-9, ở khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, tính đến sáng nay 6-9 như sau: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 60.4mm, Tương Dương (Nghệ An) 77.4mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 62.2mm, Lệ Thủy (Quảng Bình) 52.2mm, Bắc Bình (Bình Thuận) 43.7mm, Pleiku (Gia Lai) 82.0mm, Ia Grai (Gia Lai) 74.5mm, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) 62.6mm, Chư Prông (Gia Lai) 60.8mm, Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) 59.6mm, Tân Hồng (Đồng Tháp) 50.4mm, Nhơn Trạch (Đồng Nai) 42.8mm…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên ở Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to trong ngày và đêm nay 6-9. Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ chiều và tối nay (6-9) tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Tác giả: VĂN PHÚC

Nguồn tin: Báo SGGP