Ảnh: Nước dâng nhanh, người dân Hà Tĩnh giăng lưới bắt cá giữa đường

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp ngay trên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ nên ngày hôm nay (17/10) đến 18/10, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong ngày 17 và 18/10 ở khu vực phía Bắc Hà Tĩnh dự báo phổ biến ở mức 100 - 200 mm, khu vực phía Nam từ 150 - 250 mm, riêng khu vực huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh có khả năng trên 250mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông và khu vực đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 2.