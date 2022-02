Anh nông dân trẻ đứng chờ người đánh rơi 12 triệu đồng

Anh Nguyễn Tiến Dũng trao trả lại 12 triệu đồng cho chị Trần Thị Hà. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Khoảng 9h ngày 19/2, anh Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, trú tại tổ dân phố 4) đi làm đồng qua tổ dân phố 2 (cùng thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) thì nhặt được một xấp tiền trong túi nilon trên vỉa hè, kiểm đếm nhanh là 12 triệu đồng.

Nghĩ tài sản mới bị đánh rơi, anh Dũng liền đăng thông tin lên facebook cá nhân và đứng chờ chủ nhân túi tiền. Tuy nhiên, chờ lúc lâu không có ai quay lại, anh đã đến Công an huyện Can Lộc giao nộp để đơn vị chức năng tìm người trả lại.

Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an thị trấn Nghèn nhanh chóng truy xét camera an ninh, xác định người đánh rơi tiền là chị Trần Thị Hà (SN 1975, ở tổ dân phố 5, thị trấn Nghèn).

Được mời tới Công an thị trấn Nghèn nhận lại tiền từ tay anh Dũng, chị Hà rất cảm kích, xúc động trước hành động đẹp của anh nông dân trẻ. Chị cho biết mang tiền đi nộp bảo hiểm chẳng may đánh rơi.

Anh Nguyễn Tiến Dũng đã có vợ và 2 con nhỏ (4 tuổi và 1 tuổi), gia đình thuộc diện khó khăn ở địa phương.

