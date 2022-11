"Ăn" tiền tỉ mua sắm thiết bị, 1 cựu trưởng phòng GD-ĐT cùng 5 đối tượng bị bắt

Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 16-11 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 6 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Hoàng Thị Hưng, Kế toán Phòng GD-ĐT thị xã Quảng Yên; Nguyễn Huy Xuyên, Giám đốc Công ty CP thương mại Phú Xuyên; Hoàng Thị Huế, nhân viên kế toán Công ty CP thương mại Phú Xuyên; Lê Bá Anh, Giám đốc Công ty TNHH công nghệ văn phòng Thông Minh; và Tô Thị Sa, nhân viên Công ty TNHH công nghệ văn phòng Thông Minh.

Liên quan tới vụ án trên, ngày 11-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thu Hiền, nguyên Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Quảng Yên về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định khởi tố và bắt tạm giam các bị can trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Cơ quan điều tra bước đầu cho biết căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được có cơ sở xác định từ năm 2017-2020, lợi dụng việc Phòng GD-ĐT thị xã Quảng Yên được giao làm chủ đầu tư thực hiện 5 gói thầu mua sắm thiết bị trường học, Hoàng Thu Hiền đã thông đồng, cấu kết với Hoàng Thị Hưng, Nguyễn Huy Xuyên, Hoàng Thị Huế, Lê Bá Anh, Tô Thị Sa hợp thức hóa hồ sơ, đẩy giá trị các gói thầu cao hơn thực tế nhằm hưởng phần chênh lệch với tổng số tiền là 4,738 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: B.T.V

Nguồn tin: Báo Người Lao Động