"Ăn tiền" khi làm sổ đỏ cho dân, 3 "quan xã" bị bắt

Ngày 15-9, tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một loạt "quan xã" ở xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản".

Những người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Bùi Văn Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuất Hóa; Đặng Thị Sơn, Chủ tịch UBND xã; Bùi Văn Dén, Phó chủ tịch UBND xã.

Trước đó, các hộ dân khu vực Đống Úng (xã Xuất Hóa) có mong muốn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên diện tích đang sử dụng.

Tháng 8-2021, lợi dụng việc này, 3 bị can trên đã câu kết với nhau thu tiền trái quy định đối với những hộ dân làm sổ đỏ để "trục lợi". Tổng số tiền các bị can thu của các hộ dân gần 1 tỉ đồng (987 triệu đồng).

Khi có tiền, 3 "quan xã" trên đã chia nhau mỗi người 100 triệu đồng, số tiền còn lại được sử dụng để chi trả cho các khoản nợ của xã.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

