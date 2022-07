Án mạng kinh hoàng lúc 4h sáng: Tiếng hô của người chồng cứu sống vợ con

Chị Lang Thị Huế (SN 1981, vợ nạn nhân Lương Văn Vỹ) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, sáng nay vào khoảng 4h30, cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh. Khi anh Vỹ chạy ra thì thấy đối tượng Thảo cầm dao đạp phá cửa chính. Vì cửa khóa trong, đối tượng không vào được nên chạy lại gần cửa sổ chém tới tấp nhưng vẫn không thể phá để vào trong.

Đối tượng tiếp tục chạy về hướng cửa nách phá vào, khi anh Vỹ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị đối tượng chém tới tấp. Hậu quả, anh Vỹ bị đứt lìa tay trái, trọng thương vùng bụng…

Your browser does not support the video tag.

Chị Lang Thị Huế (SN 1981, vợ nạn nhân Lương Văn Vỹ) kể lại sự việc

"Khi anh Vỹ bị thương rất nặng, nằm gục tại chỗ nhưng vẫn kịp hô hoán hai mẹ con tôi chốt cửa phòng lại. Hiện tại, anh ấy đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở thành phố Vinh", chị Huế cho biết thêm.

Ông Dương Văn Vinh (SN 1964, hàng xóm các nạn nhân) nói thêm, sau khi chém anh Lương Văn Vỹ trọng thương, đối tượng Thảo chạy sang nhà anh Vi Công Kiên (SN 1976), cách đó khoảng 300m. Tại đây, đối tượng Thảo vào nhà dưới chém chị Hồ Thị Hường tử vong ngay trên giường ngủ. Thấy tiếng động mạnh, anh Kiên đang ngủ ở nhà trên mở cửa ra cũng bị Thảo chém tới tấp. Hậu quả anh Kiên bị thương ở vai, mất nhiều máu. Trong quá trình giằng co, chiếc dao của đối tượng bị gãy cán.

Chị Lang Thị Huế vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc.



Chưa dừng lại đó, Thảo tiếp tục chạy sang nhà ông Vi Công Thu (SN 1964), cách nhà anh Kiên khoảng 200m. Tại đây, Thảo dùng bơm xe và chiếc cân đánh tới tấp vào người bà Lô Thị Hồng (SN 1964, vợ ông Thu) khiến bà Hồng bị thương nặng và phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

...

"Sáng sớm khi nghe tin đối tượng Thảo gây ra vụ việc khiến một người tử vong, 3 người nguy kịch, cả xóm rất bàng hoàng. Chúng tôi thực sự sốc trước vụ việc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa", ông Thu cho biết.

Cửa sổ của gia đình chị Huế bị đối tượng Thảo dùng dao chém hư hỏng.



Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Đình Cảnh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ cho biết, đối tượng Lương Văn Thảo đã lập gia đình và có hai người con, vợ đi làm ăn xa. Năm 2021, Thảo từng đi chữa bệnh tâm thần, mới mổ tim và đang nhận chế độ bảo trợ xã hội.

"Sau khi nắm bắt được thông tin, chính quyền đã báo cáo sự việc lên cấp trên, đồng thời đến thăm hỏi, chia buồn cùng các nạn nhân", ông Cảnh cho biết thêm.

Ông Dương Văn Vinh cho biết, vụ việc gây rúng động cả làng quê.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 4h ngày 12/7, Lương Văn Thảo (SN 1983, trú xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ), bất ngờ cầm dao sang chém cặp vợ chồng hàng xóm và một người khác trọng thương.

Tiếp đó, Thảo sang một nhà hàng xóm khác, dùng bơm xe và chiếc cân đánh một người phụ nữ bị thương.

Vụ án mạng khiến một người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Sau khi gây án, đối tượng Lương Văn Thảo đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Tác giả: Nguyễn Tú



Nguồn tin: Báo Dân Trí