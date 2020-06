Ai là người đã phát hiện và báo tin Triệu Quân Sự đang ở quán internet?

Quán internet H.T., nơi Triệu Quân Sự bị bắt. Ảnh: Tuổi Trẻ.

20h ngày 18/6, Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) - kẻ trốn khỏi trại giam T10 - bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang chơi game tại quán internet H.T. (hẻm 151/11 Hùng Vương, khối Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

“Vào ngày 14/6, Sự đến quán internet và lập tài khoản có tên DUCMINH để chơi game. Sự đeo khẩu trang sọc xanh, đeo kính trắng, gọng màu đen nên mọi người không nhận ra.

Ngày đầu tiên ở quán internet, Sự bật máy tính lên rồi bấm điện thoại là chính sau đó chơi game. Những ngày sau, Sự say sưa chơi game, thi thoảng lướt mạng đọc báo. Sự thường ngồi tại ghế có máy tính, gọi đồ ăn, nước uống và ở luôn tại chỗ để chơi game, thi thoảng đi vệ sinh. Sự liên tục đổi máy tính chứ không ngồi cố định ở một chỗ”, anh C., nhân viên quán internet HT kể lại với PV báo Công an TP HCM.

Chiếc bàn số 55, vị trí Triệu Quân Sự ngồi chơi game trước khi bị bắt. Ảnh: VTC.

Lúc 20 giờ ngày 14/6, Sự đi ra ngoài (có đeo khẩu trang và mang kính) và một tiếng sau thì quay lại chơi game xuyên đêm, ngày hôm sau ngủ lại trong quán. Sáng ngày 17/6, chủ quán internet HT xem lại các tin tức trên báo chí thì ngờ ngợ nhận ra người chơi game có nhiều đặc điệm, hình dáng giống Triệu Quân Sự nên trình báo đến công an.

Ban chỉ huy CATP.Tam Kỳ lập tức cử lực lượng theo dõi, xác minh sau đó báo cáo phương án, kế hoạch đến Ban Giám đốc Công an tỉnh. Tối 17/6, cán bộ Công an đến quán internet nhưng vừa đúng lúc Sự đi ra ngoài. Đến 20 giờ ngày 18/6, Sự bị bắt sau 15 ngày vượt ngục (lần thứ 2) khỏi Trại giam T10.

Thông tin thêm với Tuổi Trẻ, một nhân viên nữ khác cũng làm việc ở quán trên cho biết khi mới vào, Sự có nhiều biểu hiện lạ, lén lén lút lút rất khả nghi. Sự mang theo 2 cái điện thoại, hay cầm điện thoại vào phòng vệ sinh điện cho ai đó rất lâu rồi mới ra.

Cũng theo nữ nhân viên này, khi công an ập đến quán, hỏi giấy tờ tùy thân, Sự khai tên Đức Minh và không có chứng minh nhân dân, người này rất bình tĩnh, không hề chống cự. Sau một hồi nói chuyện hắn đã thừa nhận mình là Triệu Quân sự và tự nguyện để công an còng tay đưa đi.

Triệu Quân sự bị lực lượng chức năng áp giải. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

VTC dẫn lại lời khai ban đầu của Triệu Quân Sự tại cơ quan công an cho hay, ngày 3/6, Sự trốn khỏi Trại giam T10 - Quân khu 5 (đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Tối cùng ngày, y cướp điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) bán được 700.000 đồng. Ngoài ra, Sự chính là thủ phạm trộm chiếc xe máy ở xã Bình Chánh. Sau khi cướp tài sản, Triệu Quân Sự chạy xe máy ra tới đèo Hải Vân (TP Đà Nẵng) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt.

Khi ở giữa đèo hắn bỏ xe chạy vào rừng ẩn nấp, đến tối xuống dọc bờ biển rồi vào TP Đà Nẵng rồi đi vào TP Hội An lẩn trốn rồi tiếp tục vào TP Tam Kỳ thì bị công an bắt.

Đây không phải lần đầu tiên tên tội phạm nguy hiểm này trốn khỏi trại giam. Cách đây 5 năm, Sự cũng từng vượt ngục. Cụ thể, ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự và Nhâm Văn Tuấn (quê huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đang thi hành án tại Trại giam T10, dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trốn trại.

Hơn 1 tháng sau, ngày 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng bắt được Triệu Quân Sự khi hắn đang say sưa chơi game.

Tác giả: Kiều Khanh (TH)

Nguồn tin: doisongplus.vn