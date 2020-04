Ai ký quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ đánh người liên quan 'Đường Nhuệ'?

Mẹ con bà Lý tại ngôi nhà ở TP Thái Bình bị "Đường Nhuệ" cùng "đàn em" đến quấy phá, "khủng bố" tinh thần, bà đã đi kêu oan từ nhiều năm trước. Ảnh chụp trưa ngày 16-4 - Ảnh: QUANG THẾ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người ký quyết định khởi tố vụ án và tạm đình chỉ điều tra là thiếu tá Cao Giang Nam - phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Thái Bình.

Cụ thể, sau khi nhận được đơn của mẹ con bà Lý tố giác bị "Đường Nhuệ" đánh ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm vào khoảng 8h sáng ngày 18-11-2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã tiến hành xác minh đơn tố giác tội phạm.

Đến ngày 5-1-2015, cơ quan này có thông báo do thiếu tá Cao Giang Nam - phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, ký với nội dung quyết định khởi tố vụ án hình sự "cố ý gây thương tích".

7 tháng sau, ngày 5-7-2015, cũng cơ quan này ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự vụ "cố ý gây thương tích" do thiếu tá Cao Giang Nam ký, và quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án do sau khi điều tra vẫn "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "đã hết thời hạn điều tra".

Quyết định này cũng đã được gửi đến viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Trụ sở Công ty bất động sản Dương Đường

Như đã đưa tin trưa ngày 16-4, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án "cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18-11-2014 tại trụ sở Công an P.Trần Lãm.

Phó thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm băng nhóm mang tích chất "xã hội đen" Trước đó, tối 14-4, Văn phòng Chính phủ phát thông báo truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ những vi phạm pháp luật của Nguyễn Xuân Đường (biệt danh Đường Nhuệ) cùng đồng phạm. Phó thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội "cố ý gây thương tích" của các đối tượng xảy tại trụ sở Công ty bất động sản Dương Đường vào ngày 30-3. Bên cạnh đó, cần mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức, mang tính chất "xã hội đen" của nhóm đối tượng này, đã được các cơ quan báo chí thông tin trong những ngày qua, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

