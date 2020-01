AFC nhầm lẫn hy hữu về bảng đấu của U23 Việt Nam

Ngày 10/01, đội tuyển U23 UAE có trận hòa không bàn thắng trước U23 UAE qua đó có sự khởi đầu không thực sự thuận lợi ở vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Ở trận đấu còn lại diễn ra sau đó ít giờ của bảng D, U23 Jordan đã giành chiến thắng sát nút 1-2 trước U23 CHDCND Triều Tiên.

Với kết quả này, U23 Jordan vươn lên dẫn đầu bảng D với 3 điểm cùng hiệu số dương 1, trong khi đó vị trí thứ hai và ba thuộc về U23 Việt Nam và U23 UAE, U23 Triều Tiên xếp cuối bảng do chưa có được điểm số nào.

Ngay sau đó, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC đã cập nhật thứ hạng của các đội bóng. Tuy nhiên, có một sự nhầm lẫn khi để U23 UAE xếp trên Việt Nam. Hai đội có cùng 1 điểm, cùng hiệu số bằng 0, nhưng Việt Nam đáng lẽ phải được xếp ở vị trí cao hơn do nhận ít thẻ vàng hơn so với đối thủ (2 so với 3).

Tại giải đấu năm nay, trường hợp các đội trong cùng bảng đấu bằng điểm, kết quả đối đầu sẽ được tính đến đầu tiên. Nếu hai đội hòa nhau, hiệu số bàn thắng - thua sẽ được xét đến, sau đó mới đến chỉ số Fair-play được tính dựa trên số thẻ vàng, thẻ đỏ mà mỗi đội phải nhận, như vậy U23 Việt Nam phải được xếp trên U23 UAE do hơn chỉ số Fair-play.

U23 Việt Nam có trận hòa đáng tiếc trước U23 UAE

Ở trận gặp U23 Jordan tới đây, tuyển U23 Việt Nam sẽ chào đón sự trở lại kịp thời của trung vệ Trần Đình Trọng và hậu vệ phải Hồ Tấn Tài. Tấn Tài đã hết án treo giò từ AFC và chắc chắn sẽ xuất phát ngay từ đầu ở trận gặp đội đầu bảng Jordan vào ngày 13/1 tới đây.

Trong khi đó với việc thi đấu khá tốt trong hiệp hai ở trận gặp U23 UAE vừa qua cho thấy Đình Trọng đã phục hồi hoàn toàn và đủ sức thi đấu ở giải đấu năm nay.

Sự trở lại của bộ đôi cầu thủ này là vô cùng cần thiết trong bối cảnh chúng ta sẽ phải đương đầu với một Jordan rất mạnh với hàng tiền đạo sắc bén và lối chơi đa dạng hết sức khó chịu.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Jordan vào (13/1) và U23 Triều Tiên (16/1) ở lượt đấu sau. Theo nhận định của giới chuyên môn, chúng ta cần thêm 4 điểm ở hai trận đấu cuối để chắc suất vào vòng Tứ kết ở giải đấu năm nay.

Tuy nhiên đây chắc chắn không phải là nhiệm vụ dễ dàng của đội bóng áo đỏ khi cả U23 Jordan và U23 Triều Tiên đều là những đội bóng có thực lực ở mùa giải năm nay.

