9X Hà Tĩnh gây bão mạng nhờ clip nói 5 thứ tiếng

Your browser does not support the video tag.

Clip nói 5 thứ tiếng của 9X Hà Tĩnh Hoài Thương (21 tuổi) gây chú ý trên mạng với clip trò chuyện vui vẻ với bạn bằng 5 thứ tiếng: Thái, Trung, Nhật, Anh và tiếng Việt.

Đăng clip vui cùng đồng nghiệp trong giờ giải lao, Hoài Thương (quê Hà Tĩnh) - hiện làm việc tại một công ty ở Nagano, Nhật Bản - khiến dân mạng thích thú khi có thể nói các đoạn hội thoại ngắn bằng 5 thứ tiếng: Nhật, Anh, Thái, Trung và Việt.

Video của Hoài Thương đăng tải ngày 19/2 và nhận được gần 200.000 lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận khen ngợi. Bên cạnh ngoại hình xinh xắn, cô cũng thu hút sự chú ý bởi giọng ca ngọt ngào.

Chia sẻ với Zing, cô nàng sinh năm 1999 cho biết: "Khi được chia sẻ và thấy mọi người yêu thích như vậy mình rất bất ngờ, hạnh phúc. Trước đây, mình cũng có những clip hát, nhảy khác được các bạn ủng hộ khá nhiều".

Hoài Thương gây chú ý bởi ngoại hình xinh xắn, đáng yêu.

Hoài Thương cho hay cô thông thạo tiếng Thái và khá tiếng Nhật. Từ khi còn học cấp 2, mỗi dịp nghỉ hè, 9X đều sang Thái Lan du lịch. Ngay sau khi tốt nghiệp lớp 12, cô quyết định sang quốc gia này làm việc.

"Mình từng làm ở một nhà hàng tại Thái Lan. Công việc phải giao tiếp, trò chuyện nhiều nên mình có chút ít vốn ngôn ngữ", Hoài Thương cho biết.

Cô gái 21 tuổi tiết lộ thêm: "Tiếng Anh mình chỉ biết vài câu đơn giản thôi, còn tiếng Trung Quốc là mình học lỏm được khi xem phim. Mình vốn thích xem phim và nghe nhạc nước ngoài nên đã nổi hứng lên quay vui vui như vậy".

9X Hà Tĩnh đang làm việc tại Nhật và thường xuyên làm các video ca hát, nhảy múa đăng lên mạng.

Hiện, Hoài Thương đã làm việc ở Nhật Bản được 1,5 năm. Trước đây, cô từng chia sẻ nhiều clip trên mạng, nhưng phải đến khi sang xứ phù tang, cô mới tạo ra nhiều sản phẩm thú vị hơn.

Dù chỉ đăng nội dung đơn giản, kênh video của 9X cũng thu hút 127.000 follower. Mỗi lần khoe giọng hát qua những bài dân ca Nghệ - Tĩnh, Thương đều được dân mạng khen ngợi.

Hoài Thương nói thêm trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, công việc và cuộc sống của cô cũng gặp những khó khăn nhất định. Mọi người được yêu cầu hạn chế ra ngoài và thực hiện các biện pháp phòng dịch để tự bảo vệ sức khỏe của mình.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: zing.vn