9 Thứ trưởng Bộ Công an hiện nay gồm những ai?

Như Nhadautu.vn đã đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có quyết định 668/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Như vậy, đến nay, cơ cấu lãnh đạo Bộ Công an có ông Tô Lâm là Bộ trưởng và 9 Thứ trưởng gồm: Ông Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962 tại tỉnh Ninh Bình. Ông Tỏ từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an; Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (hàm Thiếu tướng); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên.

Ông Trần Quốc Tỏ tốt nghiệp tiến sỹ Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2013, có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trình độ chuyên môn Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh; Tiến sĩ Luật học,Tội phạm học, Điều tra tội phạm.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ - Ảnh: thainguyentv.vn



Thượng Tướng Lê Quý Vương sinh ngày 2/2/1956, quê quán tại xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, ông từng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, năm 2004, được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, hàm Thiếu tướng. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, hàm Trung tướng.

Ngày 10/3/2010, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 7/2013, ông được phong hàm Thượng tướng. Tháng 9/2016, ông được chỉ định làm Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (2016-2021).

Tháng 2/2017, tại Quyết định 245/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm lại ông Lê Quý Vương, giữ chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 10/3/2015.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. (Ảnh: Bảo Lâm)

Thượng tướng Bùi Văn Nam, sinh năm 1955, quê quán tại xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông Nam học Đại học An ninh Nhân dân (nay là Học viện An ninh Nhân dân) niên khoá 1972-1977.

Sau khi tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, ông Bùi Văn Nam về công tác tại Cục A13 (tên cũ của Cục tình báo), rồi lần lượt trải qua các chức vụ Phó phòng, Trưởng phòng, Phó cục trưởng phụ trách công tác chính trị và tổ chức. Những năm sau đó, ông Bùi Văn Nam về trường An ninh làm Trưởng khoa, sau đó quay lại Bộ Công an và được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục V và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an năm 2008. Cùng năm, ông được phong hàm Trung tướng.

Ngày 4/8/2011, ông Bùi Văn Nam được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ngày 5/8/2013, ông lại được điều động trở về chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngày 22/10/2013, ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại họp báo. Ảnh: Thái Sơn/Báo Thanh Niên.



Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, sinh ngày 5/3/1957, quê quán tại Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình. Ông có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn.

Ông từng trải qua các chức vụ như: Phó Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng; Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ngày 1/12/2014, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ngày 7/12/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định bổ nhiệm ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngày 22/3/2016, Chủ tịch nước ký Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1961, quê quán tại xã Hoà Tiến huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng; Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (2015 - 2016); Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, từ năm 2016.

Trung tướng Lương Tam Quang, sinh năm 1965, quê quán ở tỉnh Hưng Yên. Ông từng đảm nhận nhiều chức vụ trong ngành An ninh. Năm 2012, 2013, 2014, ông mang quân hàm Đại tá, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Năm 2015, ông được phong quân hàm Thiếu tướng. Ngày 1/10/2017, ông được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an.

Tháng 3/2019, ông được phong hàm Trung tướng. Ngày 15/8/2019, được Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, sinh năm 1964, tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông từng giữ các chức vụ: Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC67) Công an thành phố Hà Nội.

Sau đó, ông giữ chức Chánh văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra; Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội; Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội; Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Năm 2017, Nguyễn Duy Ngọc được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Sau đó, ông giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng; Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ngày 15/8/2019, ông được Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Đầu tháng 12/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có quyết định phân công ông giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, sinh năm 1966, quê ở Thừa Thiên - Huế. Ông tốt nghiệp Trường đại học Cảnh sát nhân dân, có bằng cử nhân Lý luận chính trị. Từ tháng 8/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sau hơn 3 năm giữ chức vụ này, bộ trưởng Bộ Công an điều động ông về công tác tại Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương, sau đó được bầu làm phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương đến nay. Năm 2019, ông được thăng quân hàm thiếu tướng.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, sinh năm 1969, quê quán xã Tân Thành, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ đại học Cảnh sát nhân dân, tiến sĩ luật.

Ông Tới từng trải qua nhiều chức vụ khác nhau như: Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Trưởng Công an TP. Bạc Liêu, trưởng Phòng tổ chức cán bộ; Phó Giám đốc Công an tỉnh và giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Tháng 10/2019, ông được điều động đến nhận công tác, bổ nhiệm giữ chức vụ cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) và sau đó được phong hàm thiếu tướng.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư