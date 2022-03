70 "quái xế" gen Z mang dao, mã tấu "đại náo" đường phố, còn quay clip đăng TikTok

Chiều 23/3, Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã xác minh được danh tính 12 đối tượng trong nhóm "quái xế" mang theo dao phóng lợn, mã tấu có hành vi gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự trên các tuyến đường ở Đà Nẵng trong đêm 19 và 20/3.

Trước đó, nhóm hơn 70 thanh thiếu niên đi trên 30 xe máy, trong đó rất nhiều "quái xế" cầm theo dao phóng lợn, kiếm tự chế, dùng khẩu trang y tế bịt kín biển số xe, đang phóng như bay trên nhiều tuyến đường thuộc quận Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn, khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Clip: 70 "quái xế" mang dao, mã tấu "đại náo" đường phố Đà Nẵng

Đặc biệt, trong lúc "diễu võ dương oai" trên đường phố, nhóm "sửu nhi" này còn quay lại clip đăng TikTok để câu like.

Nhận tin báo, Phòng CSGT đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng), Công an phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), Công an phường Điện Nam Trung, Công an phường Điện Nam Bắc, Công an phường Điện Nam Đông (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), Trường THPT Lương Thế Vinh và Trường THCS Nguyễn Đức An (Điện Bàn, Quảng Nam) để làm rõ thông tin các đối tượng.

Bước đầu, Cảnh sát đã xác minh được 12 đối tượng trong nhóm "quái xế" này. Các đối tượng chỉ từ 16 đến 18 tuổi, trong đó có 4 đối tượng đang sống tại phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) và 8 đối tượng trú TX.Điện Bàn (Quảng Nam).

Các thanh thiếu niên này khai nhận, tối 19 và 20/3, được 1 đối tượng có Facebook là "Cu Tý" rủ đi đánh nhau với nhóm đối tượng khác tại phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn).

Các quái xế tại cơ quan công an (Ảnh: CA)

Sau đó, các nam sinh này đã chuẩn bị nhiều hung khí, dùng khẩu trang y tế che kín biển số, xé áo mưa băng vào bắp tay để nhận diện với phe đối thủ, rồi đi theo "Cu Tý" đến điểm hẹn để huyết chiến. Tuy nhiên, do không thấy nhóm đối thủ nên cả nhóm tiếp tục dạo quanh nhiều tuyến đường để tìm kiếm.

Công an cũng đã xác định “Cu Tý” là Phạm Ngọc N., (SN 2006, trú phường Điện Nam Bắc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam). Tuy nhiên, hiện đối tượng này không có mặt tại địa phương, nên đang được lực lượng chức năng truy tìm.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Khương Mỹ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc