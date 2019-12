6 tháng chưa tìm ra nguyên nhân, nước đập Dâng - Ngàn Trươi tiếp tục chuyển đỏ

Your browser does not support the video tag.

Sáng ngày 17/12, nước tại khu vực đập Dâng thuộc công trình thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang (đóng trên địa bàn huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) được người dân phát hiện chuyển màu đỏ đục, bốc mùi hôi.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành liên quan tổ chức kiểm tra. Kết quả cho thấy, nước trong khu vực hồ chứa (đập chính) có màu trong xanh, tuy nhiên sau cửa xả đập chính hồ chứa đến cuối đập Dâng và kênh chính lại có màu đỏ đục.

Lần thứ 3, nước tại Dập Dâng tiếp tục chuyển đỏ đục, bốc mùi hôi thối không rõ nguyên nhân

Đáng nói, nước của dự án thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang là nguồn nước đa mục tiêu, trong đó, ngoài thủy lợi còn là nước sinh hoạt, phục vụ nước cho 6 huyện bắc Hà Tĩnh. Trong đó, hiện nay, có nhà máy nước Vũ Quang đang hoạt động, phục vụ nước ăn, sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn. Đây là lần thứ 3 trong năm, hiện tượng nước chuyển màu bất thường này lặp lại, không rõ nguyên nhân khiến người dân vô cùng lo lắng. Trước tình hình, chính quyền địa phương đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và các sở ngành liên quan, báo cáo về tình trạng nguồn nước tại khu vực.

“UBND huyện Vũ Quang kính báo UBND tỉnh được biết và có phương án chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra; đồng thời có kết quả đánh giá chất lượng nguồn nước để huyện làm cơ sở khuyến cáo người dân sử dụng nguồn nước, nhằm ổn định tình hình trên địa bàn”, văn bản nêu do ông Nguyễn Thiều Quang, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang ký ngày 17/12 nêu rõ.

Văn bản báo cáo của UBND huyện Vũ Quang

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã từng có nhiều bài viết phản ánh, vào khoảng giữa tháng 5 và 7/2019, nước tại đập dâng Ngàn Trươi - Cẩm Trang đột ngột chuyển màu đỏ đục. Ngay sau khi xảy ra hiện tượng ô nhiễm, UBND tỉnh đã phối hợp với bộ NN&PTNT kiểm tra, lấy mẫu quan trắc, đánh giá. Bước đầu, có 2 nguyên nhân chính được xác định là nguồn gây ô nhiễm: Do công ty Gỗ MDF Thanh Thành Đạt xả thải và lượng mùn thối rữa đang lắng đọng dưới đáy hồ Ngàn Trươi quá trình vệ sinh, thu dọn lòng hồ trước đó mà chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 (Ban 4) bộ NN&PTNT triển khai chưa đảm bảo.

Nhiều cuộc họp đã được lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, phối hợp các ban ngành bộ Nông nghiệp để đánh giá nguyên nhân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đã 6 tháng sau khi xảy ra hiện tượng nước Đập Dâng chuyển đỏ đục, hôi thối, ngành chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức nào về nguyên nhân.

Hình ảnh nước Đập Dâng chuyển đỏ vào hồi tháng 7 vừa qua



Được biết, trong sáng 17/12, đoàn công tác liên ngành của tỉnh, huyện và các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra hiện trường đập Dâng để tiếp tục điều tra nguyên nhân.

