6 nam, 1 nữ hư hỏng tập thể ở khách sạn

Theo thông tin từ công an tỉnh Đồng Nai, vào khoảng 18h, ngày 8/3, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an TP. Biên Hòa phối hợp với Công an phường An Bình kiểm tra khách sạn Đồng Khởi 3, ở phường An Bình đã phát hiện trong hai phòng, có 7 đối tượng (trong đó có 6 nam và 1 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và nhảy nhót trong tiếng nhạc lớn.

Lực lượng công an đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá và một số túi đựng ma túy được các đối tượng vứt vung vãi dưới nền nhà.

4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng của khách sạn Đồng Khởi 3



Cùng thời điểm trên, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Tiền Minh Điền (18 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) đang tàng trữ 10 viên ma túy tổng hợp tại quầy của khách sạn này.

Ngay sau đó, toàn bộ các đối tượng đã được đưa về Công an TP Hiên Hòa tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

... 2 nam và 1 nữ sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng của khách sạn Đồng Khởi 3

Thời gian qua lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhiều trường hợp nam nữ sử dụng ma túy, thác loạn trong quán karaoke.

Chiều 16/6/2020, công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra bất ngờ quán karaoke Phương Trang Nguyên, tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom do Đào Thị Trang (26 tuổi) làm chủ và phát hiện hơn 40 nam, nữ (gồm cả tiếp viên) đang quay cuồng trong điệu nhạc.

Kiểm tra nhanh, công an phát hiện có 25 người dương tính chất ma túy, trong đó có 18 tiếp viên của quán.

Tại phòng karaoke, công an thu giữ nhiều vỏ bọc đựng ma túy cùng dụng cụ sử dụng vương vãi trên mặt bàn, nền nhà.

