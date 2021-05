55 phút 'nghẹt thở' chuyển tạng bệnh nhân chết não về Chợ Rẫy cứu sống 4 người

Your browser does not support the video tag.

Quá trình vận chuyển trái tim, gan và 2 quả thận của bệnh nhân chết não về Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM được sự hỗ trợ của xe cảnh sát - Video: Bệnh viện cung cấp

Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vừa cho biết đã cứu được 4 bệnh nhân nhờ tạng hiến của một bệnh nhân chết não.

Cụ thể, sau một vụ tai nạn giao thông, anh N.T.T. (41 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) chẳng may bị chấn thương sọ não dẫn đến chết não.

Gia đình anh T. đã nén đau thương để thực hiện một nghĩa cử cao đẹp là hiến tạng của anh T. để cứu những bệnh nhân mà sự sống đang chỉ còn được đếm bằng ngày.

Ngay trong đêm 16-5, đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy cùng đội ngũ y bác sĩ đã thực hiện việc tiếp nhận cơ quan hiến tặng tại Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cùng với sự hỗ trợ dẫn đường của các chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, các cơ quan hiến tặng gồm 1 quả tim, 1 lá gan và 2 quả thận đã được chuyển cấp tốc đến Bệnh viện Chợ Rẫy an toàn để ghép cho 4 bệnh nhân đang chờ.

Các cơ quan hiến tặng gồm 1 quả tim, 1 lá gan và 2 quả thận đã được chuyển cấp tốc đến Bệnh viện Chợ Rẫy an toàn - Ảnh: Bệnh viện cung cấp



Bệnh viện Chợ Rẫy gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM đã hỗ trợ dẫn đường để các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện được sứ mệnh của mình trong hành trình đi tìm sự sống cho người bệnh.

Tác giả: THU HIẾN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ