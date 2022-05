4 ôtô tại nhà cựu chủ tịch UBND TP Hạ Long bị niêm phong ‘sang’ cỡ nào?

Chiều 14-5, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành di lý bị can Phạm Hồng Hà - cựu chủ tịch UBND TP Hạ Long (áo đen) - về nơi tạm giam sau khi hoàn tất việc khám xét và niêm phong các tài sản phục vụ điều tra - Ảnh: PHƯƠNG MAI