4 người trong cùng gia đình tại Times City dương tính SARS-CoV-2

Theo thông tin từ CDC Hà Nội, các trường hợp này là người nhà bệnh nhân N.V.C. (11 tuổi, ở khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai), gồm: Anh N.M.C., sinh năm 1985 (bố cháu C.), là quản lý công ty tư nhân về thiết bị máy tính, điện tử (công ty gồm 4 người, địa chỉ tại Đại Kim, Hoàng Mai); chị Đ.B.L., sinh năm 1985 (mẹ cháu C.), làm việc ở công ty tại đường Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm.

Ngoài ra, em ruột cháu C. là bé trai N.M.D., sinh năm 2013, đang ở với ông bà ngoại tại Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Phong toả toàn Park 11, khu đô thị Time City, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Kết quả điều tra dịch tễ xác định lịch trình của gia đình này như sau: Ngày 28/4-2/5, cháu N.V.C. được gia đình cho về quê nội ở An Lão, Hải Phòng chơi (đi bằng xe riêng của gia đình), ngày 3/5 thì quay lại Hà Nội.

Từ 4/5 đến nay, cháu C. được nghỉ học ở nhà, học online. Do nhà trường thông báo sẽ làm xét nghiệm miễn phí cho học sinh theo nhu cầu nên gia đình đăng ký cho cháu C. đi làm xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Vinmec. Đêm 20/5, C. xuất hiện sốt nhẹ khoảng 38 độ C, sau đó khỏi, không kèm theo các triệu chứng khác nên sáng 22/5, cháu được mẹ cho đến Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm COVID-19. Sau đó, C. được gia đình cho về quê nội tại An Lão, Hải Phòng chơi.

Khoảng 1h30 ngày 23/5, Bệnh viện Vinmec thông báo cháu C. có kết quả xét nghiệm dương tính.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai đã lấy 2 mẫu F1 của cháu C. là bố và mẹ để chuyển lên CDC xét nghiệm, đồng thời tiếp tục phối hợp với Ban quản lý tòa nhà để điều tra truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân và lấy mẫu, cách ly theo quy định. Trung tâm Y tế Hoàng Mai thực hiện phong tỏa tạm thời tầng 15, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cư dân tầng 15 (tổng số 65 mẫu) gửi CDC Hà Nội.

Trung tâm Y tế Long Biên cũng lấy 3 mẫu F1 của cháu C. là em trai D. và ông bà ngoại ngay trong đêm để chuyển lên CDC Hà Nội xét nghiệm, đồng thời tiếp tục điều tra, rà soát người tiếp xúc gần.

Trong ngày, bố, mẹ và em trai bệnh nhân C. có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, theo CDC Hà Nội, mẹ của em bé người Ấn Độ dương tính SARS-CoV-2 tại Park 9, Times City cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Bệnh nhân này là bà N.B, sinh năm 1986, quốc tịch Ấn Độ.

Điều tra dịch tễ xác định 2 mẹ con nhập cảnh từ Ấn Độ về Việt Nam ngày 24/4, được cách ly tập trung 21 ngày tại Hải Phòng đến ngày 15/5, sau đó về cách ly tại nhà ở Park 9, Times City.

Ngày 22/5, 2 mẹ con đến Bệnh viện Vinmec lấy mẫu xét nghiệm để kết thúc cách ly, kết quả dương tính SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lại của 2 bệnh nhân tại CDC Hà Nội khẳng định dương tính.

Tác giả: Hà Cường

Nguồn tin: Báo VTC News