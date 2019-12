4 con giáp chuẩn bị đón tài lộc thăng hoa trong năm Canh Tý 2020

Tuổi Mão

Tử vi người tuổi Mão năm Canh Tý 2020 rất tốt đẹp về đường công danh, sự nghiệp

Tuổi Mão trời sinh hầu hết là những người rụt rè, ít nói, không giỏi ăn nói hay tạo lập các mối quan hệ trong xã hội. Đây là một trong những điều cản trở họ đến với thành công trong sự nghiệp.

Trong năm Canh Tý 2020, tuổi Mão được cho là cần cải thiện kỹ năng này để có thể gặt hái được nhiều tài lộc hơn nữa. Điều đó đặc biệt quan trọng vì họ sẽ gặp được quý nhân, có thể là một người bạn nữ giới. Người này sẽ là một cố vấn tuyệt vời trong công việc, mang lại nhiều may mắn, dẫn lối họ tới những thành quả rực rỡ.

Trong năm Canh Tý 2020, người tuổi Mão cần chú ý thực hiện các dự án quan trọng trong những tháng 1, 5, 6, 10 và 12 để tăng khả năng thành công. Trong khi đó, họ lại cần án binh bất động và cẩn trọng hơn bình thường trong các tháng như 3, 4, 8 và 11.

Tuổi Tỵ

Trong năm Canh Tý 2020, người tuổi Tỵ sẽ nhận nhiều may mắn trong công việc nhờ nhận được quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Tỵ hầu hết là những người thông minh, có tư duy nhanh nhẹn, phân định rạch ròi giữa công việc và tình cảm và giỏi giữ bình tĩnh trong những tình huống nguy nan. Trong năm Canh Tý 2020, người tuổi Tỵ sẽ nhận nhiều may mắn trong công việc nhờ nhận được quý nhân giúp đỡ.

Người này có thể là đồng nghiệp của họ và sẽ đưa đường dẫn lối cho họ đến với những thành công vững chắc trong sự nghiệp. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tỵ hãy phát huy hết khả năng của bản thân cũng như tận dụng hết sức sự giúp đỡ này để thay đổi cuộc sống của mình trong năm mới.

Về mặt phong thủy, năm Canh Tý 2020 không phải là một năm tốt nhất cho tuổi Tỵ. Họ sẽ gặp cả thuận lợi và khó khăn, nên càng nên tận dụng sự hỗ trợ của người khác để có thể vượt qua những thử thách một cách dễ dàng hơn.

Tử vi học có nói tuổi Tỵ nên làm ăn vào các tháng như 4, 7, 8 và 11 và nên cẩn thận vào các tháng 2, 3, 6 và 10.

Riêng về tuổi Kỷ Tỵ, so với năm Kỷ Hợi 2019, trong năm Canh Tý 2020, những người tuổi này sẽ gặp may mắn về đường công danh sự nghiệp nhiều hơn so. Đặc biệt, họ sẽ gặp được quý nhân phù trợ, người sẽ đưa đường dẫn lối họ đến với các thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, tuổi Kỷ Tỵ cũng nên chi tiêu tiết kiệm hơn, không mua sắm quá nhiều.

Những tháng may mắn nhất trong năm mà họ nên biết tận dụng là tháng 4, 7, 8 và 11 và cần cẩn trọng hơn là tháng 2, 3, 6 và 10.

Tuổi Dậu

Năm Canh Tý 2020, người tuổi Dậu cũng sẽ gặp nhiều may mắn.

Trời sinh những người tuổi Dậu đa số là những người hiền lành, chịu thương chịu khó, sống tình cảm, coi gia đình và người thân là trên hết. Chính vì thế, cuộc sống của người tuổi Dậu cũng hay được trời thương, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát.

Trong năm Canh Tý 2020, tuổi Dậu được cho là một trong những con giáp sẽ tỏa sáng rực rỡ vì luôn có vận may ở cạnh bên, được quý nhân giúp đỡ vào những thời khắc quan trọng. Nếu biết tận dụng được sự hợp tác và trợ giúp từ đồng nghiệp, họ sẽ gặt hái được những thành quả đáng tự hào trong công việc, từ đó đảm bảo cho họ một cuộc sống sung túc, dư dả, nếu không muốn nói là giàu có, viên mãn.

Tử vi học có nói với 6 tháng may mắn là tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12, tuổi Dậu sẽ là một trong những con giáp giàu nhất năm 2020 nếu họ biết nắm bắt cơ hội. Bên cạnh đó, họ cũng nên cẩn trọng nhiều hơn vào tháng 2, 5, 9 và 10.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi năm Canh Tý 2020 sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến và nhận được những khoản lộc trời cho.



Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi hầu hết là những con người rất rộng rãi, phóng khoáng và hào hiệp. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người không quen biết, cũng ít khi để ý tới chuyện tiền bạc. Chính vì vậy, trong cuộc sống họ cũng hay gặp được những sự trợ giúp không ngờ, và năm Canh Tý 2020 là một trong những thời điểm như vậy.

Tử vi học có nói, trong năm mới 2020 tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến và nhận được những khoản lộc trời cho, giúp cho cuộc sống của họ luôn sung túc, dư dả, không cần lo chuyện tiền nong.

Những tháng may mắn nhất để tuổi Mùi thực hiện việc đầu tư làm ăn để thu về nhiều lợi nhuận nhất là tháng 1, 2, 5, 9 và 10, và cần cẩn trọng mọi chuyện trong 3 tháng là 3, 7 và 11.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Tác giả: Lê Lan (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin