4 cách đơn giản hóa giải vận xui, mang lại may mắn cho gia chủ

Bạn đang cảm thấy bế tắc vì vận đen đeo bám: sự nghiệp xuống dốc, sức khỏe yếu kém, chuyện tình yêu không như ý... Hãy cùng tham khảo 4 cách giúp hóa giải vận đen theo mẹo dân gian mà phong thủy Phùng Gia đã sưu tầm dưới đây:



Dùng muối

Theo quan niệm của người xưa, muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà.



Thêm nữa, tục sắm muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống.



Không chỉ riêng ở nước ta mà rộng rãi nền văn hóa trên thế giới đều coi muối là điềm lành. Để thoát khỏi các vận xui, bạn có thể cầm một nắm muối và ném qua vai trái của mình hoặc bạn có thể thanh lọc cơ thể bằng phương pháp tắm nước muối.



Dọn nhà

...

Sống trong một căn nhà bừa bộn có thể chặn năng lượng tích cực chảy vào nhà đồng thời tạo ra những cảm xúc tiêu cực. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa trút bỏ những điều không may mắn, trút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn.



Thanh lọc cơ thể với hoa tươi



Trong một số nền văn hóa châu Á, 7 luân xa xếp thành một cột thẳng từ gốc của cột sống lên đến đỉnh đầu. Các luân xa được cho là đem lại năng lượng cho cơ thể và có liên quan đến các phản ứng của cơ thể, tình cảm hay tâm lý của một người.



Hoa tươi có thể được sử dụng để làm sạch bảy luân xa của bạn – loại bỏ năng lượng tiêu cực và mời tài vận mới. Bạn sẽ cần ít nhất bảy loại hoa khác nhau với càng nhiều màu sắc khác nhau càng tốt (trừ màu trắng). Ngắt bỏ hết gân cây và lá, chỉ cần để lại hoa. Cho hoa vào trong chậu nước ấm và dùng làm nước tắm.



Nước thơm sẽ tiếp thêm luồng sinh khí mới cho tinh thần của bạn. Sau khi tắm xong, cẩn thận thu thập tất cả những bông hoa, đặt chúng trong một túi giấy và vứt bỏ. Hãy tưởng tượng những điều không may của bạn đang bị ‘vứt’ đi cùng với những bông hoa.



Làm việc thiện



Khi bạn “cho đi” thì sẽ có 1 ngày bạn “nhận lại”. Đây là 1 cách để tiêu trừ các nghiệp xấu mà bạn đã làm trong kiếp này hoặc trước đó.



Tuy nhiên bạn phải làm những việc thiện với ước muốn chân thành mong giúp đỡ người khác từ tận trong tâm. Còn nếu bạn chỉ thực hiện những việc này để mong may mắn trong cuộc sống của riêng mình thì cuối cùng sẽ chẳng đạt được điều gì hết đâu.



* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tác giả: Thủy Linh

Nguồn tin: Báo GD&TĐ