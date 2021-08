4 bệnh viện nói gì khi bị tố từ chối tiếp nhận cấp cứu khiến một người tử vong?

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 14/8, bà N.P. con gái ông N.D. (57 tuổi, quê Trà Vinh) đã đưa cha đến các cơ sở y tế tại Dĩ An và Thuận An nhưng không được nhận cấp cứu. Đến 1h sáng ngày 14/8, ngươi thân của ông N.D đành phải đưa cha về phòng trọ, 4 giờ sau, ông N.D trút hơi thở cuối cùng.

Liên quan đến vụ việc này, ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, lãnh đạo địa phương đã đến động viên chia sẻ với gia đình người mất.

Về việc người nhà bệnh nhân phản ánh khi đến các bệnh viện nhưng không được tiếp nhận, lãnh đạo TP Dĩ An cho biết đã đề nghị công an vào cuộc xác minh làm rõ để có căn cứ xử lý nếu sai phạm.

BV Đa khoa An Phú khẳng định không có chuyện đơn vị không nhận bệnh để cấp cứu

“Chiều nay, lãnh đạo thành phố cùng công an sẽ làm việc với các cơ sở y tế liên quan. Nếu có cơ sở y tế cố tình vi phạm sẽ xử lý”, ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch TP Dĩ An nói.

Các bệnh viện, phòng khám mà gia đình bệnh nhân nói không tiếp nhận gồm: Bệnh viện Quân đoàn 4, TTYT TP Dĩ An, BV Đa khoa An Phú, PK Đa khoa Nam Anh. Tuy nhiên, trao đổi với PV Tiền Phong vào sáng cùng ngày, lãnh đạo các đơn vị trên phủ nhận cáo buộc trên. Tất cả đều cho rằng, bệnh nhân tử vong là điều đáng tiếc, tuy nhiên không phải do bệnh viện, phòng khám không tiếp nhận mà do đi không đúng chỗ.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền phong