37 nữ sinh thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu ở Afghanistan

Một loạt vụ nổ đã xảy ra bên ngoài trường trung học ở Dasht-e-Barchi, phía Tây thủ đô Kabul khiến 50 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương ngày 8/5. Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Afghanistan xác nhận đã xảy ra 3 vụ nổ bên ngoài trường nữ sinh Sayed Al-Shuhada, trong đó vụ đầu tiên là đánh bom xe. Vụ nổ đầu tiên này có sức công phá lớn, khiến học sinh tại hiện trường rơi vào tình trạng hoảng loạn, trước khi xảy ra 2 vụ nổ tiếp theo. Nhiều gia đình đã đổ xô tới các bệnh viện tìm kiếm con em mất tích. "Có những người đi hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để tìm kiếm những người thân yêu của mình. Họ tìm kiếm trong những chuyến xe cấp cứu chở các nạn nhân bị thương và cả những thi thể xấu số", anh Ali Doosti chia sẻ.

Anh đã dành cả ngày để tìm em gái mất tích của một người bạn. "Chúng tôi cũng như những người khác, đang tìm kiếm trong danh sách tên những người bị thương. Đó là một tình cảnh khủng khiếp. Mọi người đến đều bê bết máu", anh Ali nói.

Hiện trường vụ nổ bom xe ở ngoài trường học Sayed Al-Shuhada ở Kabul



"Tôi chạy đến hiện trường và thấy mình đang ở giữa các thi thể. Tất cả họ đều là nữ sinh. Cơ thể của họ chồng chất lên nhau", ông Mohammad Taqi – Người có hai con gái may mắn thoát chết trong vụ nổ chia sẻ.

Nữ sinh Zahra (15 tuổi) kể lại, khi em đang cùng bạn rời khỏi trường, một vụ nổ bất ngờ xảy ra. 10 phút sau, có một vụ nổ khác và chỉ vào phút sau lại có thêm một vụ nổ. Em Zahra đã bị gãy tay sau vụ tấn công.

"Vô số những cô gái trên đường nằm gục trong vũng máu. Một số bất động và nhiều người khác đang la hét vì bị thương", một người dân khác mô tả thảm cảnh sau khi nghe thấy tiếng nổ.

... Thu gom sách vở sau vụ đánh bom chết người

Những nạn nhân trong vụ nổ bên ngoài trường trung học đã được an táng. "Chúng tôi chôn 37 thi thể ở một nghĩa trang, tất cả đều là nữ sinh, nhiều người còn đang mặc đồng phục học sinh màu đen và trắng. Một số chết do vết thương mảnh đạn gây ra, một số khác bị bỏng. Thậm chí cơ thể một số em còn bị xé nát do bom đạn", ông Sharif Watandoost, thành viên của nhóm tình nguyện đã giúp các gia đình chôn cất nạn nhân, cho biết.

Chính phủ Afghanistan đổ lỗi cho Taliban về cuộc tàn sát. Tuy nhiên, phe nổi dậy đã phủ nhận trách nhiệm trong vụ việc và khẳng định họ không thực hiện cuộc tấn công nào ở Kabul kể từ tháng 2/2020, sau khi ký thỏa thuận với Mỹ nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình với việc Mỹ rút quân khỏi nước này.

Chôn cất các nạn nhân

"Người dân tại đây ai cũng đau buồn. Người mất chị em, người thì mất con gái. Một số khác may mắn hơn thì có người thân bị thương ở nhà. Thảm họa này đã khiến mọi người bàng hoàng", tình nguyện viên hỗ trợ sau vụ nổ bom đau buồn chia sẻ.

Tổng thống Ashraf Ghani đã lên án vụ đánh bom trường nữ sinh Sayed Al-Shuhada ở thủ đô Kabul là một hành động khủng bố và là tội ác chống lại loài người. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã lên án vụ tấn công: "Bạo lực trong và xung quanh trường học không bao giờ được chấp nhận. Trẻ em không bao giờ được trở thành mục tiêu của bạo lực". Còn nhà ngoại giao hàng đầu của Washington ở Afghanistan Ross Wilson viết trên Twitter rằng "cuộc tấn công nhắm vào trẻ em không thể tha thứ này là cuộc tấn công vào tương lai của Afghanistan".

Tác giả: PV

Nguồn tin: phunuvietnam.vn