3 ôtô tông nhau liên hoàn, 4 người trọng thương

Vào 2 giờ 20 phút sáng ngày 15-8, tại Km 0+100 QL279 qua địa bàn tổ 3, khu 7A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người bị thương nặng, 3 xe hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn

Vào thời điểm đó, xe ôtô đầu kéo gắn biển số 15C-292.56 kéo theo sơmi rơmoóc gắn biển số 15R-130.77 chở thân máy xe ôtô vận tải chuyên dụng khai thác mỏ CAT do Nguyễn Xuân Hiếu (SN 1984, trú tại, Đại Đồng, Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình, là tài xế của Công ty TNHH Thương mại và giao nhận vận tải Khánh Ngọc - Hải Phòng) điều khiển, lưu thông theo hướng Hạ Long đi Cẩm Phả.

Khi đến đoạn đường trên, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe ôtô bán tải biển số 15C-092.73 do Phạm Minh Tuấn (1976, trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng) điều khiển lưu thông cùng chiều và va chạm tiếp với xe ôtô tải chở hoa quả biển số 98C-220.70 do Nguyễn Thị Lâm (1981, trú tại xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều làm 2 xe ôtô 15C-092.73 và 98C-220.70 bị hất văng lên vỉa hè và đường gom phần đường ngược chiều.

... Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn

Hậu quả, vụ tai nạn liên hoàn này đã khiến tài xế cả 3 xe ôtô và người phụ nữ ngồi trên cabin xe ôtô tải 98C-220.70 bị thương; 3 xe ôtô bị hỏng nặng, hệ thống dải phân cách giữa đường, báo hiệu đường bộ và mặt đường, vỉa hè bị hỏng tại đoạn Km0+100 và Km0+400 QL279 cùng một số cây xanh bị gãy, đổ. Giao thông chiều đường từ Cẩm Phả đi hướng Hạ Long bị ách tắc trong nhiều giờ.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông kinh hoàng này là do thời tiết có mưa rào, mặt đường trơn ướt, đoạn đường cong, xuống dốc.

Hiện cơ quan chức năng của TP Cẩm Phả đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động