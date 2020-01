3 người Việt Nam đầu tiên nhiễm virus corona

Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về triển khai nhiệm vụ sau Tết và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên báo cáo, tính đến 15h20 hôm nay, theo kết quả của Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, đã phát hiện 3 người Việt Nam nhiễm virus corona.

Một người ở Thanh Hóa đang điều trị ở BV tỉnh Thanh Hóa, 2 trường hợp ở BV Nhiệt đới huyện Đông Anh, Hà Nội. 3 trường hợp này kết quả xét nghiện đều dương tính với virus corona.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên

Như vậy đến nay có 5 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp là người Trung Quốc đã chữa trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (người con đã âm tính, người bố đã ổn định, đang theo dõi điều trị).

Không để Việt Nam rơi vào vùng xoáy dịch

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đã ra Chỉ thị 05 đề ra giải pháp cấp bách nhưng diễn biến vô cùng nghiêm trọng. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc thường xuyên báo cáo tình hình diễn biến phức tạp. Ngay mùng 1 Tết, Thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc đã có cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Tập Cận Bình, thành lập Tổ công tác đặc biệt do Thủ tướng Lý Khắc Cường làm Tổ trưởng chỉ đạo.

Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp. Theo số liệu báo cáo, đã có 18 - 19 quốc gia bị nhiễm, tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp. "Chúng ta phải thảo luận các giải pháp mạnh mẽ hơn để đảm bảo sức khỏe và tính mạng người dân Việt Nam, hạn chế mức độ lây nhiễm của dịch bệnh vì tốc độ lây nhiễm rất cao. Chúng ta phải có biện pháp cần thiết", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị: "Cuộc họp này, tôi đề nghị dành 1/3 thời gian báo cáo nhiệm vụ sau Tết, còn 2/3 thời gian để đề xuất, thảo luận việc thực hiện Chỉ thị 05 của Thủ tướng và mới đây nhất là Công văn của Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

"Tinh thần là quyết liệt hơn, có giải pháp đồng bộ, chống dịch xuyên quốc gia, hệ thống chính trị vào cuộc và có biện pháp mạnh tay để bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của người dân, không để Việt Nam rơi vào vùng xoáy của dịch này", Thủ tướng lưu ý.

Theo người đứng đầu Chính phủ, làm sao để tất cả các địa phương đều vào cuộc, đừng để tình trạng chủ quan.

Một số biện pháp cũng có thể tính đến như báo cáo Bộ Chính trị đóng cửa biên giới, hay toàn dân phải đeo khẩu trang để đề phòng dịch bệnh. Tất cả giao dịch với nguồn dịch được công bố chúng ta phải có giải pháp tích cực, không để tình trạng chủ quan gây chết người ảnh hưởng đến tính mạng người dân…

"Chúng tôi đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch corona do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng ban. Hàng ngày sẽ báo cáo Thủ tướng, đề xuất các biện pháp kịp thời trong bối cảnh đang bùng nổ dịch này", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đề nghị tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã có báo cáo nhanh về cập nhật tình hình dịch.

Cụ thể, tại Trung Quốc, dịch đã lan ra 31/31 tỉnh, thành. Đến 7h sáng nay đã công bố 170 trường hợp tử vong, 7.711 trường hợp nhiễm bệnh và hơn 12.000 ca nghi nhiễm. Số ca nhiễm và tử vong tăng vọt trong 24h, tăng 38 người so với ngày 29/1. Dự báo con số này còn tăng cao trong 24h tới.



Ngoài Trung Quốc, dịch bệnh đã xuất hiện ở 17 quốc gia và vùng lãnh thổ (Nepal, Ma Cao, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Hồng Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Hoa Kỳ, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Phần Lan, Ý, Canada). Tổng số mắc trên thế giới là 7.719 người, 170 người tử vong đều ở Trung Quốc.

"Nhận định của WHO: Ngày 26-1, WHO đã phải điều chỉnh mức độ nguy cơ của dịch bệnh từ “mức vừa phải” lên “mức cao” ở khu vực và toàn cầu; “mức rất cao” ở Trung Quốc", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói và cho biết, dự kiến trong hôm nay, WHO sẽ công bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Ông Dũng nhắc lại 2 trường hợp người Trung Quốc mắc bệnh tại Việt Nam (1 đã khỏi, trường hợp còn lại tiến triển tốt); 32 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi, điều trị chờ kết quả khẳng định; 65 trường hợp nghi ngờ đã được xét nghiệm loại trừ; 43 trường hợp tiếp xúc đang được theo dõi, giám sát.

Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã liên tục kiểm tra, cập nhật tình hình và có 3 văn bản chỉ đạo phòng chống dịch; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, không để dịch lây lan, phải coi việc phòng, chống dịch như chống giặc; huy động cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

Ban Bí thư đã có văn bản yêu cầu cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể tập trung nhiệm vụ phòng chống dịch.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục ban hành Công điện thể hiện quan điểm chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa để ngăn ngừa thảm hoạ dịch bệnh lớn có thể xảy ra.

Cụ thể, tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch bệnh corona tại Việt Nam. Yêu cầu tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện Trung ương, bệnh viện trong ngành công an, quân đội phải tiếp nhận bệnh nhân và xử lý tại chỗ; khởi động khoa phòng, chống lây nhiễm tại tất cả các bệnh viện để đón bệnh nhân có triệu chứng sốt.

Quân đội phải đặt tình trạng cao nhất, các bệnh viện dã chiến luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó.

Thực hiện đóng cửa các đường mòn, lối mở giáp biên giới với Trung Quốc. Kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới. Nghiêm cấm việc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã vào Việt Nam. Theo dõi, cách ly công dân Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc sau kỳ nghỉ.

Hạn chế tập trung đông người, nhất là việc tổ chức lễ hội. Đối với các địa phương có nhiều du khách Trung Quốc phải dừng các lễ hội không cần thiết. Xem xét việc cho sinh viên, học sinh nghỉ học để giảm nguy cơ nhiễm dịch.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: Báo VietNamNet