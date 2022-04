3 người đi ô tô tông ngã người đi xe máy rồi rượt chém nạn nhân tử vong

Your browser does not support the video tag.

Camera nhà dân ghi lại cảnh người đàn ông bị tông xe, sau đó bị người trên ô tô rượt chém - Video do người dân cung cấp

Theo camera của người dân hai bên đường ghi lại, khoảng 22h ngày 14-4, ông Lưu Hoài Tâm (tên thường gọi là Tửng Em, 50 tuổi, ngụ TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) chạy xe máy trên đường Đồng Văn Cống (xã Bình Phú, TP Bến Tre) thì bị một chiếc ô tô 4 chỗ màu đen tông từ phía sau.

Cú tông mạnh khiến xe ông Tâm ngã xuống đường. Lúc này ba người trên xe ô tô xuống xe, trong đó hai người cầm dao lao vào chém ông Tâm, một người khác kéo chiếc xe máy của ông Tâm vào lề đường.

...

Bị đuổi chém, ông Tâm bỏ chạy thì bị hai người trên ô tô tiếp tục truy sát. Chạy đến trước một quán karaoke thì ông Tâm bị té, hai người này tiếp tục cầm dao chém liên tục vào người, chân ông rồi lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Ông Tâm được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra.

Tác giả: MẬU TRƯỜNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ