'2.000 trẻ em Việt Nam chết đuối mỗi năm, quá đau lòng'

Mỗi ngày có 2.000 trẻ em trên thế giới tử vong do đuối nước Theo ông Đặng Hoa Nam, mỗi ngày trên thế giới có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước, tương đương với 7 chiếc máy bay Boeing rơi mỗi ngày. Ông Nam cho rằng dù con số tử vong do đuối nước lớn như vậy nhưng "đây là cái chết thầm lặng", trong khi chỉ cần 1 máy bay rơi thì đó là tin chấn động thế giới.