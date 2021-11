2 thanh niên trẻ bị cuốn vào gầm xe tải, tử nạn đau lòng

Phòng CSGT Công an Nghệ An chiều 28/11 thông tin, các lực lượng đơn vị này đang tích cực phối hợp với công an huyện Nam Đàn điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đau lòng vừa xảy ra tại địa phương này.

Nhà chức trách cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h trưa nay (28/11), tại nút giao ngã tư QL46B (đoạn qua xã Nam Giang).

Thời điểm này, chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển chở theo 1 cô gái trẻ ngồi sau đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với một xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

...

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường nhận định, khả năng các phương tiện di chuyển với tốc độ cao bởi tiếng va chạm là rất lớn.

Hiện trường thương tâm chứng kiến 2 nạn nhân bị cuốn vào gầm chiếc xe tải, tử nạn đau lòng.

Thông tin ban đầu, cô gái xấu số thiệt mạng trong vụ tai nạn tên L.T.H. (19 tuổi, trú huyện rẻo cao Kỳ Sơn).

Vụ việc đang được nhà chức trách điều tra.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn