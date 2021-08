2 thanh niên dùng điếu cày tấn công cán bộ trực chốt kiểm soát Covid-19

Ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng (TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 bị can Bùi Xuân Điệp (SN 2003, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng) và Cù Anh Đức (SN 2003 trú tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng) để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 19-8, Điệp điều khiển xe máy, không BKS, chở Đức từ thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng đến phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) để thăm bạn gái của Đức. Đến 21 giờ cùng ngày, Điệp chở Đức quay lại thị trấn Phùng thì phát hiện ven đường có 1 chiếc điếu cày.

Sau đó, Đức xuống xe lấy chiếc điếu cày rồi nói Điệp đi vào đường N6 thuộc xã Song Phương, huyện Đan Phượng tìm chỗ hút thuốc. Quá trình di chuyển, khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại đường N6, 2 thanh niên này thấy cán bộ trực chốt ra hiệu lệnh kiểm tra nhưng vẫn cố tình tăng tốc xe vượt qua .

Phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu vi phạm phòng chống dịch, ra đường trong trường hợp không thiết yếu, cán bộ của chốt đã đuổi theo. Lập tức, Đức cầm điếu cày vụt vào tay và mặt cán bộ trực chốt.

Sau đó, Điệp và Đức tiếp tục quay lại chốt để đi ra Quốc lộ 32 nhưng bị đâm vào hàng rào chắn ở chốt kiểm soát. Tại đây, 2 đối tượng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khống chế, bắt giữ.

