2 nữ tiếp viên khỏa thân phục vụ khách hát karaoke trong mùa dịch

Ngày 20/6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành lập hồ sơ xử lý cơ sở karaoke Thu Hằng, ở phường Tân Phong, TP Biên Hòa khi mở quán cho khách hát karaoke và cho nhân viên thoát y phục vụ khách vi phạm lệnh tạm ngưng kinh doanh của UBND tỉnh Đồng Nai để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 19/6, Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng Công an phường Tân Phong kiểm tra hành chính quán karaoke Thu Hằng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cơ sở này đang có khoảng 20 khách và nhân viên đang hát trong phòng karaoke. Tại một phòng hát, có 2 nhân viên nữ đang trong tình trạng thoát y nhảy múa và hát với khách.

...

Làm việc với cơ quan công an, các nhân viên thoát y khoả thân khai nhận đã thoả thuận với chủ cơ sở để thực hiện hành vi nhảy múa thoát y với khách nam, với mục đích thu hút khách và được nhận khoản tiền “bo” từ khách.

Lực lượng công an xác định, cơ sở karaoke Thu Hằng đã mở cửa đón khách, bất chấp quy định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch COVID -19. Để đối phó với lực lượng chức năng, chủ cơ sở cho tắt đèn và khoá cửa sau khi đón khách vào bên trong và bố trí người canh gác, sẵn sàng báo động khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra để bên trong tẩu thoát.

Ngoài việc bị xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, chủ cơ sở và các khách hát karaoke đang được Công an TP Biên Hòa xử lý vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Tác giả: Mạnh Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền phong